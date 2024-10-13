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狗狗離世喵盯空床疑惑　一舉動讓奴才淚目：牠懂狗狗不會回來了

@breeseff

furever the best of friends

Best of Friends - Pearl Bailly

記者李依融／綜合報導

國外飼主Bree W.家中的狗狗巴尼(Barney)離世了，每天形影不離的貓咪鬍子(Stache)每天都看著空空的床，似乎不理解巴尼到哪去了，有天奴才看見鬍子坐在床中間，突然意識到「鬍子知道巴尼不會回來了」，這個畫面讓他頓時感到心裡酸酸的。

狗狗朋友離世。（圖／翻攝自Tiktok@breeseff）

▲巴尼與鬍子感情非常好，是分不開的好朋友。（圖／翻攝自Tiktok@breeseff）

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Bree W.19歲時領養了2歲狗狗巴尼，這對好夥伴一起共度許多時光，7年後他看到一隻帶領養的黑白色貓咪，看起來毛色與巴尼有幾分相似，原先他並沒有打算再養新寵物，但回家後一直對小貓念念不忘，幾周後還是把貓咪帶回家了，並以小貓嘴巴旁邊的黑色斑紋取名鬍子(Stache)。

讓Bree W.驚訝的是，巴尼與鬍子立刻就打成一片，短短3天一貓一狗就抱在一起睡覺，從此形影不離。巴尼和鬍子最喜歡玩摔角，有時巴尼會贏，有時鬍子獲勝，但牠們都知道不能傷害到對方，打鬧玩很快又會抱在一起休息。

@breeseff

Rasslin’

♬ original sound - WWE

鬍子雖然是隻貓，但是漸漸學會狗狗的行為，例如牠每天都會在家門口迎接奴才，也喜歡用髮圈玩你丟我撿。巴尼與鬍子開心地陪伴彼此5年，然而在今年（2024年）初，巴尼生了重病，醫生建議安樂死讓牠不再痛苦，最後巴尼以14歲高齡離世。

鬍子看著巴尼出門，卻看著奴才只帶著好朋友的項圈回家，似乎還不懂發生什麼，只是接連好幾天都盯著巴尼的床，不理解為什麼好哥們不回家。然而有一天，鬍子坐在巴尼的床上，彷彿在靜靜沉思，Bree W.看到這個畫面頓時心裡酸酸的，「我想牠在這一刻明白，牠最好的朋友不會回來了。」

Bree W.與家人最近花了很多時間陪伴鬍子，希望這隻小貓早日放下失去朋友的傷心，他們近期也沒有再領養寵物的打算，不過Bree W.表示，「如果未來我們再有一隻貓或狗，我會知道是誰從天堂幫我們挑選的。」

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I miss you and love you so much Barney. 

♬ Hunger - Ross Copperman

關鍵字： 寵物友誼狗與貓

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