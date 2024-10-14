呆萌雙髻鯊現身日本江戶時代古書　圓眼睛咧嘴笑神似「吸塵器」

▲日本江戶時期的雙髻鯊，外型神似吸塵器。（圖／翻攝自國立國會書館）

記者賈沐蓉／綜合報導

鯊魚給人的印象都是強大冷酷的海洋掠食者，或是電影中會追殺人類的嗜血殺手，但在日本江戶時期的文獻上卻出現「呆萌雙髻鯊」，神似「吸塵器」的外型完全沒有鯊魚兇猛的樣子。

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▲日本江戶時期的雙髻鯊，外型神似吸塵器。（圖／翻攝自國立國會書館）

這張插圖出自日本江戶時期出版的《隱岐國産物繪圖注書》，是一本記載島根縣隱崎島當地動植物的圖鑑，圖中可以看到兩隻鯊魚的輪廓大致與雙髻鯊相符，但他們卻有著卡通般圓滾滾的眼睛，其中一隻甚至還微微咧開嘴巴向讀者微笑，而牠們長方形的頭部配上條狀的身體，也讓不少網友笑稱牠們「長得好像吸塵器」。

雙髻鯊主要生活在熱帶和亞熱帶海洋水域，全世界都有分布蹤跡，目前大部份種類都被國際自然保育聯盟(IUCN)列為極危或或瀕危物種，在大西洋海域禁止捕撈。牠們以魚類作為主要的食物來源，尤其特別喜歡魟魚，不過也有少數例外，例如窄頭雙髻鯊就是目前已知唯一一種雜食性鯊魚，不但會以海草為食，比例高甚至於肉類。

▲絕大多數雙髻鯊都是瀕危物種，急需人們的保護。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館）