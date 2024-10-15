颶風後全園掃除　古巴鱷當「清潔工」嘴咬刷子幫忙洗水池

▲古巴鱷Mamae’嘴裡叼著刷子，正在認真的「打掃」。（圖／翻攝自Instagram／gatorland_orlando）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國佛羅里達州鱷魚遊樂園(Gatorland)有一隻名叫Mamae’的雌性古巴鱷，牠居然叼著清潔用的刷子，在自己的水池裡走來走去，就好像是要在打掃一樣，而牠「工作」的影片也被員工錄了下來，甚至有網友開玩笑說想聘請鱷魚清掃員。

園方IG分享的影片中，Mamae’叼起刷子握桿，讓另一端的刷頭則穩穩貼在地上，保持著這樣的姿勢一路「刷」到附近的水池裡，即使已經泡進水裡了都沒有鬆口，彷彿想幫忙清潔水池。Mamae’牠平時最愛跳水，經常爬上高高的岩石後跳進底下的池子裡，總會引來遊客們的一陣歡呼。

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由於當時鱷魚遊樂園正在清理颶風米爾頓造成的破壞，因此工作人員看到Mamae’的「幫忙」都很開心，網友也被「家政鱷魚」的行為逗樂，紛紛在底下留言「太好了牠懂團隊合作！」、「牠可以30分鐘清乾淨整個樂園」，還有人想請Mamae’上門服務「我可以跟牠預約房屋清潔嗎？」。

▲瑪埃：我跳水的英姿不賴吧！（圖／翻攝自Instagram／gatorland_orlando）