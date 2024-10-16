失去一眼差點喪命！　世上最老烏葉猴奶奶歡慶28歲生日

▲已經28歲的烏葉猴奶奶，可以說是「猴瑞」了。（圖／翻攝自Facebook@Monkey Haven）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國懷特島獼猴天堂(Monkey Haven)的雌性烏葉猴糖漿(Treacle)已經28歲了，牠也成為了目前已知年紀最老的烏葉猴，雖然牠因為意外失去了一隻眼睛，但現在已經恢復了健康，經常與好閨蜜麥子(Wheat)一起活動。

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根據獼猴天堂的分享，糖漿是他們救援回來的動物之一，喜歡吃蔬菜、水果與堅果等食物。一般烏葉猴的壽命大約只有20歲，去年糖漿眼睛附近的傷口還不幸感染，導致獸醫必須切除牠的右眼，當時這隻猴奶奶的情況非常嚴重，園方甚至已經做好了牠會傷重過世的心理準備，但糖漿還是堅強的恢復了健康，現在甚至可以快樂的啃玉米。

▲身體康復後，正在啃玉米的糖漿。（圖／翻攝自Facebook@Monkey Haven）

跟糖漿作伴的還有一隻叫麥子的烏葉猴，牠們的感情非常好，經常依偎在一起睡覺，園方曾分享影片，麥子從鏡頭外拿了一塊點心吃，結果糖漿立刻也模仿牠的動作去要點心，溫馨的模樣也讓不少網友大呼可愛。這次糖漿歡慶28歲大獸，不少人也在官方的FB獻上祝福「祝糖漿生日快樂！」、「恭喜糖漿奶奶！」，也有人感謝園方「這些可愛的動物獲得了最棒的照顧」。

▲麥子與糖漿互相依偎在一起睡覺。（圖／翻攝自Facebook@Monkey Haven）

烏葉猴主要棲息在東南亞地區，範圍從華南至印度東北部、婆羅洲、泰國、爪哇島和峇里島，甚至印度南部與斯里蘭卡都有分布，主要要以蔬菜為食，偶爾也會吃點水果，但因為人為盜獵導致族群數量大量減少，目前被世界自然保護聯盟（IUCN）分類於極危物種。

▲眼睛還健康的糖漿，身上已經有很多白毛。（圖／翻攝自Facebook@Monkey Haven）