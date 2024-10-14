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柴犬在百福國中外亂跑被送警局　爸報警協尋聽特徵「那我家妞妞」

基隆狗狗走失。（圖／基隆警馨雲提供）

▲飼主抱著愛犬鬆了一口氣。（圖／基隆警馨雲提供）

記者李依融／綜合報導

基隆市警察局第三分局百福派出所有人送來一隻柴犬，警員廖羽晨判斷是有人養的，正想著怎麼幫忙找主人，派出所電話就響了起來，原來對方正是飼主，在比對完特徵後飼主立刻說「是我的狗妞妞啦！」。

13日晚間6點多，有民眾在百福國中前看到一隻柴犬在亂跑，擔心發生危險便將狗狗帶到派出所。警員廖羽晨一看這隻赤柴身體乾淨也配戴項圈，肯定是有人養的，便將狗狗留下並試圖幫忙找主人。

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基隆狗狗走失。（圖／基隆警馨雲提供）

▲妞妞趁沒人在家偷跑出門。（圖／基隆警馨雲提供）

不久後派出所的電話響起，對方說自家柴犬不見了，廖羽晨聽聞立刻告知有柴犬被送來，請飼主趕緊來看看。這名陳姓飼主立刻趕到派出所，一看到狗狗就說「這就是我家妞妞啦！」，妞妞也跳到主人身上，很開心回到主人身邊。

陳姓飼主解釋，下午出門時忘記關家中大門，妞妞就這樣自己跑出門趴趴走，幸好遇到好心人與警察幫忙，他一再道謝開心自家愛犬毫髮無傷地回到身邊。

基隆市警察局第三分局呼籲，飼養寵物務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時更應以牽繩或鍊圈加以約束，避免不慎走失發生意外。

基隆狗狗走失。（圖／基隆警馨雲提供）

▲警察提醒要留意毛孩的動向，以免發生意外。（圖／基隆警馨雲提供）

關鍵字： 基隆市警察局柴犬狗走失

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