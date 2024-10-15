她家門口目擊「蜘蛛啃食老鼠」嚇壞！專家看傻：十分罕見

▲研究發現，若以全世界所有蜘蛛一年的食用量計算，蜘蛛可以把整個地球的人類吃個精光。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

蜘蛛在食物鏈中屬於掠食者，牠們多以昆蟲為目標。近日在美國德州有一名媽媽帶3歲兒子出門，發現門口竟有一隻蜘蛛正在啃食老鼠，驚悚畫面讓母子倆看得目瞪口呆。當地蜘蛛學專家瓦伯格（Ashley Wahlberg）從畫面判斷是狼蛛，並表示蜘蛛捕捉比自己體積大的獵物屬十分罕見的情形。

根據外媒《每日郵報》報導，德州奧斯汀一名媽媽梅根（Meagen Wallace）日前要帶3歲兒子去上學，走到家門口發現外面有一坨不明物體，原以為是鄰居家狗狗的排泄物，但仔細看發現那陀東西在動，竟然是一隻死掉的大老鼠身上還有一隻巨大狼蛛，正在慢慢啃食老鼠的頭。

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▲美狼蛛正在啃食老鼠。（圖／翻攝自X／Daily Mail Online）

梅根是一名環境科學家，因為工作走遍世界各地，也有到偏遠的叢林裡做研究，看過許多驚奇的場面，但她看到狼蛛吃老鼠後，心有餘悸地說，「我第一次眼睜睜看著蜘蛛吞食比自己大的老鼠，從來不知道狼蛛會吃老鼠」。梅根也說，當下她很害怕，但為母則強，3歲兒子在她身後，她只能表現鎮定的樣子，忍住不亂叫。

在梅根將狼蛛吃老鼠的畫面分享的網路上，當地一名蜘蛛學專家瓦伯格看到後也嘖嘖稱奇，他說狼蛛是主動掠食者沒錯，但目標是比自己大的獵物是十分罕見的情形，通常在大型蜘蛛才算常見。此外瓦伯格也分析，現場沒有看到蜘蛛網，可能是狼蛛依靠本身的力量、速度和毒液，迅速制伏老鼠，才不用靠結網捕捉獵物。

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