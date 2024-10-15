「兩腳狗」當治療犬鼓舞截肢病患　失語自閉症童打出「我愛狗狗」

▲治療犬Deuce、Lucky和Cyrus雖然有殘疾，但這也成了鼓舞的力量。（圖／翻攝自IG@2legdogs）



實習記者陳安榆／綜合報導

美國賓夕法尼亞州飼主Domenick Scudera家中有3隻治療犬，牠們都因為意外失去了兩條腿，需要倚靠輔助工具才能自由移動，而狗狗們每周都會去Bryn Mawr康復醫院服務，這裡正是截肢者治療和康復計畫的所在地。狗狗們用自身激勵傷者，拯救因重創而崩潰的心靈。

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▲治療犬Lucky。（圖／翻攝自IG@2legdogs）



這3隻狗狗分別有不同的遭遇，Lucky是一隻來自埃及的米克斯浪浪，被發現時在車禍中奄奄一息，搶救後活了下來，但失去了下半身的知覺，目前除了上廁所需要人幫忙外，仍是活力十足，平常最喜歡四處走動探尋一切。

Deuce也是一隻米克斯來自肯塔基州，牠曾因中槍摔入水溝，左腿骨折後傷口感染截肢，只剩右側有腿的牠依然冷靜溫柔，堅強且獨立。Cryus是一隻來自加州的小型混種梗犬，Scudera在網路上發現牠因為只剩兩條腿難以找家，立刻決定領養。

令人遺憾的是，Lucky在今年4月過世了，Scudera又收養了一隻天生沒有前腳的狗狗Popcorn，現在Popcorn也正在努力接受訓練，未來將加入治療犬的行列。Scudera因為總是收留殘疾狗狗，所以被稱為「兩條腿的狗狗們最重要的爸爸」，治癒小傢伙們的同時，也讓毛孩們將力量分給截肢病患。

▲飼主Scudera最近新收養的袋鼠狗狗Popcorn（左）。（圖／翻攝自IG@2legdogs）



動物輔助治療讓病患們都感到幸福，有些人因為傷勢過重已經好幾個月都沒見到自己養的寵物了，缺乏情緒寄託就容易憂鬱，沒想到居然能在冷冰冰、充滿藥水味的康復環境內看到狗狗出現，無疑是裂縫中透出一絲光芒，尤其是當他們看到這些小天使也在堅強的活著時，瞬間也跟著振作起來。人們通常都會不約而同地說「狗狗都能做得到，我一定也能成功。」治療犬向大家展現出無限可能的結果。

▲治療犬Lucky在埃及遭遇車禍失去兩隻後腿。（圖／翻攝自IG@2legdogs）



治療犬Cryus還會前往兒童醫院參與治療，其中曾負責過一位不會說話的自閉症孩子。有一次這個小朋友拿到了一個會朗讀文字的鍵盤，這樣他就可以說出自己的想法，當Scudera聽到他打出「我愛Cryus」時，瞬間覺得一切努力都是值得的。

▲治療犬Duece曾因槍擊摔進水溝，最後必須截肢。（圖／翻攝自IG@2legdogs）

這些病患也受到啟發，收養了相同經歷的寵物，Scudera期望有一天，能夠有越來越多人重視殘疾狗的存在，也認為還有很多需要幫助的動物正在等待救援，「牠們其實也和普通的狗狗一樣，撒嬌愛黏人，只不過身體不完整。」透過這種充滿善意的動物輔助治療方式，讓Scudera認為不只是動物治癒了人類，同時也讓這些受傷的狗狗感到幸福。