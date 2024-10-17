ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

@dalilhama ????????✨ Six months ago, my French bulldog Dallas was paralyzed. Today, she saved a baby's life. ???????? We were on our usual walk when Dallas suddenly pulled me a half a block, running with all her strength. She led me straight to a driveway where a baby was standing alone. We arrived just in time. ???? Sometimes, miracles happen for a reason beyond our understanding. Maybe Dallas’s journey wasn’t just about her recovery. Maybe it was about being there for someone else when they needed it most. ???? #FrenchBulldog #MiracleDog #HeroDog #DogLove #DogRescue #FrenchieLife #Blessed #PetMiracle #PetHero #ParalyzedDog #DogsOfTikTok #FrenchieGram #DogRecovery #LifeSaver #InspirationalStory #FrenchBulldogLovers ♬ original sound - Dalilhama

實習記者陳安榆／綜合報導

美國華盛頓州一名飼主Lori Pacchiano飼養了一隻法國鬥牛犬Dallas，這天散步時Dallas選了一條和平時不一樣的路線，像是知道目的地一樣，在跨越一個街口後突然停下，飼主Lori順著牠的視線看去，發現有小孩子站在正在倒退的車後死角，及時出聲制止，才避免這場意外發生。

▲法國鬥牛犬Dallas。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

▲Dallas突然在路口停下，並直直盯著車庫。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

Dallas在今年一月因為罹患椎間盤的退化性疾病導致後腿完全癱瘓，接受了風險極高的脊椎手術，雖然治療過程非常順利，但仍需要長期的康復治療。在傷口恢復的差不多時，Dallas開始跟著主人出門散步，基本上都是由牠來帶路，通常都在家附近沒有固定的路線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有天Dallas居然反常走向不同的路徑，快速奔跑到離家超過一個路口的地方，隨後無預警在某戶人家車庫前停下，飼主Lori很快地就發現了一名幼童差點被正在退後的車撞到，並震驚自家狗狗居然能感應到危險的發生。

▲法國鬥牛犬Dallas。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

▲Dallas罹患嚴重的椎間盤的退化性疾病，目前正在康復好轉中。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

Dallas最喜歡吃蛋糕跟玩玩具，牠擁有的玩具可以堆成一座小山，其中牠最喜歡的是發聲玩具豬，連飼主都會製作同款蛋糕給牠吃。自從Dallas後腿患病以來，牠和家人已經很久沒有一起玩了，如今牠已經康復，又能開心的跑跑跳跳，甚至用雙腳就能站起來挑選玩具，靠自己的力量和媽媽撒嬌。

▲法國鬥牛犬Dallas。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

▲Dallas擁有超級多的玩具。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

美國犬業俱樂部AKC是世界範圍內最為活躍犬類組織，曾在外媒報導中提到，法國鬥牛犬是非常深情的狗狗，牠們善於與幼兒相處，警覺且適應性強，是一種優秀的看門狗，2023年AKC最受歡迎寵物統計中打敗拉布拉多和黃金獵犬，名列前茅，在美國是深受人們喜愛的寵物。

▲法國鬥牛犬Dallas。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

▲飼主Lori經常紀錄Dallas可愛的一面（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

飼主Lori在TikTok發布影片後很快就引起迴響，順手紀錄的日常居然意外拍下奇蹟的發生，目前影片的播放量高達190萬次點閱，不僅讓網友讚嘆於Dallas的聰明與機靈，也感謝飼主細心的阻止憾事的發生，同時也提醒人們多加注意幼小的孩童，別讓生命中產生不可挽回的遺憾。

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～快來報名！

關鍵字： 法國鬥牛犬Dallas狗狗感人感應危險康復

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

台灣隊參加「與狗共舞世界盃」拿金牌　邊牧與主人每個節拍神默契

法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

石虎咬胖老鼠悠哉逛茂谷柑園　果農改「友善農作」驚喜不斷

社畜生活不好熬！女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」爆紅

白變絨啄木鳥現身　她得知身分超驚喜「機率1／30000」

動物園女工作人員打掃「忘記鎖門」　籠內遭3隻獅子攻擊咬成碎片

墾丁園區32隻綠蠵龜寶寶受困珊瑚礁　動員20人救援送回大海

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

綠鬣蜥繁衍成災！屏東陷淪宛如「侏羅紀公園」　獵龍高手一天抓百隻

圓形魚缸收服3隻貓　奴才邊洗碗邊欣賞肉球：太療癒了

果果踏踏1

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

果果踏踏2

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

歐告看到鱷魚低吼護肉肉　網驚呆：看過最凶狠的狗

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貴賓狗噎到

2公尺高山犬遊泳消暑　入水後「四肢著地」懷疑狗生笑翻媽

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

導盲犬工作遇辛酸！　帶視障者搭車遭忽略...幸運有好心司機協助

黃金鼠夢中驚醒覺得口渴　手扶吸管「喝到度估」閉眼原地登出

社畜生活不好熬！女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」爆紅

被咬傷男「肩上扛蛇」闖進醫院　群眾發現是「印度四大毒蛇」嚇

法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

惡劣砂石車故意撞死小黑狗！　警依動保法函送車主

動物園女工作人員打掃「忘記鎖門」　籠內遭3隻獅子攻擊咬成碎片

墾丁園區32隻綠蠵龜寶寶受困珊瑚礁　動員20人救援送回大海

13歲老狗後腿不能走被拋棄　穿上吊帶「再次起身」興奮趴趴走

白變絨啄木鳥現身　她得知身分超驚喜「機率1／30000」

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鈦金珠寶紅到國際　AKACHEN美國博物館辦展亮百件傑作

法務部與美國司法互助　我國分得犯罪所得700萬美金

快訊／台積電ADR「刷新紀錄」衝上205美元　市值突破1兆美元大關

每9.9分鐘1對夫妻離婚！　「4大警訊」小心感情已生變

嘻小瓜遭男粉情勒逼追IG！　見「炫耀舉動」氣炸退追：蠻不舒服

仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用　平時確保部落交安、地震時可供避難

日天團「RADWIMPS」隊長桑原彰宣布退團！公司證實：理念逐漸不同

偷開外公車撞死3人　北市15歲駕駛：會車緊張才失控的

獨／阿本「不想再演」出櫃⋯38歲才敢玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」

寵物動物熱門新聞

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

石虎咬肥鼠逛果園　友善農作見驚喜

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

白變絨啄木鳥現身　機率1/30000

女工作人員忘記鎖門　籠內遭獅子咬成碎片

墾丁32隻綠蠵龜寶寶受困珊瑚礁　20人救援送回大海

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

圓形魚缸收服3貓　奴才欣賞肉球

眼疾險送命　烏葉猴慶28歲世界最老

橘貓咬大玩偶踏踏　媽想拿還被吼

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

老狗癱瘓遭棄　穿上吊帶興奮趴趴走

讀者迴響

熱門新聞

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

石虎咬肥鼠逛果園　友善農作見驚喜

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

白變絨啄木鳥現身　機率1/30000

女工作人員忘記鎖門　籠內遭獅子咬成碎片

墾丁32隻綠蠵龜寶寶受困珊瑚礁　20人救援送回大海

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

圓形魚缸收服3貓　奴才欣賞肉球

眼疾險送命　烏葉猴慶28歲世界最老

橘貓咬大玩偶踏踏　媽想拿還被吼

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

老狗癱瘓遭棄　穿上吊帶興奮趴趴走

砂石車故意撞死小黑狗！　警依動保法函送車主

熱門寵物影片

更多
果果踏踏1

果果踏踏1

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

果果踏踏2

果果踏踏2

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面