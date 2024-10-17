法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

實習記者陳安榆／綜合報導

美國華盛頓州一名飼主Lori Pacchiano飼養了一隻法國鬥牛犬Dallas，這天散步時Dallas選了一條和平時不一樣的路線，像是知道目的地一樣，在跨越一個街口後突然停下，飼主Lori順著牠的視線看去，發現有小孩子站在正在倒退的車後死角，及時出聲制止，才避免這場意外發生。

▲Dallas突然在路口停下，並直直盯著車庫。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）



Dallas在今年一月因為罹患椎間盤的退化性疾病導致後腿完全癱瘓，接受了風險極高的脊椎手術，雖然治療過程非常順利，但仍需要長期的康復治療。在傷口恢復的差不多時，Dallas開始跟著主人出門散步，基本上都是由牠來帶路，通常都在家附近沒有固定的路線。

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有天Dallas居然反常走向不同的路徑，快速奔跑到離家超過一個路口的地方，隨後無預警在某戶人家車庫前停下，飼主Lori很快地就發現了一名幼童差點被正在退後的車撞到，並震驚自家狗狗居然能感應到危險的發生。

▲Dallas罹患嚴重的椎間盤的退化性疾病，目前正在康復好轉中。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）



Dallas最喜歡吃蛋糕跟玩玩具，牠擁有的玩具可以堆成一座小山，其中牠最喜歡的是發聲玩具豬，連飼主都會製作同款蛋糕給牠吃。自從Dallas後腿患病以來，牠和家人已經很久沒有一起玩了，如今牠已經康復，又能開心的跑跑跳跳，甚至用雙腳就能站起來挑選玩具，靠自己的力量和媽媽撒嬌。

▲Dallas擁有超級多的玩具。（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）

美國犬業俱樂部AKC是世界範圍內最為活躍犬類組織，曾在外媒報導中提到，法國鬥牛犬是非常深情的狗狗，牠們善於與幼兒相處，警覺且適應性強，是一種優秀的看門狗，2023年AKC最受歡迎寵物統計中打敗拉布拉多和黃金獵犬，名列前茅，在美國是深受人們喜愛的寵物。

▲飼主Lori經常紀錄Dallas可愛的一面（圖／翻攝自TikTok／@dalilhama）



飼主Lori在TikTok發布影片後很快就引起迴響，順手紀錄的日常居然意外拍下奇蹟的發生，目前影片的播放量高達190萬次點閱，不僅讓網友讚嘆於Dallas的聰明與機靈，也感謝飼主細心的阻止憾事的發生，同時也提醒人們多加注意幼小的孩童，別讓生命中產生不可挽回的遺憾。