日本綠蠵龜「干擾飼育員」　排隊等刷背還黏緊緊：再多嚕幾下嘛~

▲打掃中的飼育員停下幫綠蠵龜刷背，結果被海龜黏著不放。（圖／翻攝自X／道の駅ウミガメ公園）

記者賈沐蓉／綜合報導

再幫人家多刷幾下嘛～最近兩隻住在日本三重縣道路驛站紀寶町海龜公園的綠蠵龜「騷擾」飼育員幫忙刷背，其中一隻刷了一次還不夠，居然還主動游回來好幾次，黏著飼育員要他再多刷幾下，這則可愛的影片目前已經吸引了24萬人次觀看。

根據海龜公園分享的影片，可以看到原本飼育員正拿著刷子清理綠蠵龜池的淺水區，很快的其中兩隻就游到他身邊撒嬌要刷背。其中一隻被刷了幾下就心滿意足游走了，而另一隻嚕完龜殼、前肢、腦袋後還覺得不夠，硬是繼續黏在飼育員身邊。寵龜的員工只好又再刷了一次，但這隻不滿足的海龜還是不情願離開，直到影片結束仍緊緊跟著人不放。

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當然這不是綠蠵龜第一次來「求嚕背」，之前就發生過海龜趁 著 飼育員打掃游過來討刷，甚至還會排隊等待。園方曾開玩笑表示「這就是為什麼要打掃這麼久」，不過員工真的急著打掃，還是會輕輕把牠們推回深水區。這則黏人綠蠵龜的影片也引來許多網友留言「好可愛！」、「牠們被飼育員寵壞了」、「龜：大哥～再多刷幾下嘛～大哥～～」

▲因為飼育員急著打掃，只好把想嚕背的綠蠵龜們推走。（圖／翻攝自X／道の駅ウミガメ公園）

也要提醒讀者，綠蠵龜在台灣屬於1級保育類，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺。否則可能違反《野生動物保育法》第18條，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬元以下罰金。

▲綠蠵龜：在野外發現我千萬不要亂碰呦。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館）