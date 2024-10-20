媽半夜被「口水球」驚醒　看監視器驚覺博美守護她整晚

記者李依融／綜合報導

大陸貴州網友家的狗狗「小帥」半夜喜歡咬東西放在奴才手裡，奴才每次都會被那濕漉漉的觸感嚇到驚醒，另一隻狗狗「大帥」發現後，就會守在奴才頭頂保護著，還把自己的小手塞進媽媽手中，阻止小帥再亂放東西打擾媽媽美夢。

小紅書網友@張大帥不大家中養了2隻狗狗，分別是6歲博美狗大帥，與博美比熊米克斯小帥，其中小帥很頑皮，每天晚上當主人入睡，牠還是想找人玩，便把咬得濕漉漉的玩具塞進媽媽手中，把媽媽嚇得驚醒。

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▲大帥用眼神嚇退小帥，要對方不可以吵媽媽。（圖／翻攝自小紅書@張大帥不大）



大帥發現媽媽的叫聲，總是趕緊跑到身邊佔據枕頭上的空間，把自己的手手放進媽媽手中，一看到小帥又想搗蛋就會立刻阻止，直到看到小帥鑽進被窩睡覺，牠才安心地入睡，但還是不忘確保自己的手手還在媽媽手中。

▲大帥堅持要守護媽媽的手。（圖／翻攝自小紅書@張大帥不大）

@張大帥不大從監視器回放看到毛孩們半夜的互動，感動地說「要不是有攝影機，都不知道小狗為我做了這麼多」，深深對大帥的舉動感到欣慰。網友看到大帥的舉動也被感動，「真是隻暖狗狗」、「好聰明，都知道媽媽的心情」。也有人對於小帥的行為感到搞笑，「要是半夜摸到濕濕的東西我也會嚇死」，媽媽則回覆，「牠很常這樣，有時候還會叼些莫名其妙的球」。

▲大帥是隻白色博美，小帥則是博美與比熊米克斯。（圖／翻攝自小紅書@張大帥不大）