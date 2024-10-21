陳芳語擁11隻貓、4狗及2隻豬　熊爸揭貓狗和平相處之道

圖文／鏡週刊

當年憑著歌曲〈愛你〉紅遍大街小巷的Kimberley陳芳語，最近忙於為新專輯宣傳之餘，特別帶著3隻腳的愛貓木瓜來到熊爸教室，分享擁有11隻貓、4隻狗及2隻豬的龐大寵物家庭趣事。熊爸看見陳芳語來到教室非常興奮，還主動唱起她的歌，哄得陳芳語樂不可支。

沒想到熊爸也是陳芳語的歌迷，得知她要來上頻道，開心了好幾天。看見陳芳語帶著愛貓「木瓜」來到教室，熊爸秒反應：「歡迎女神大駕光臨，我很開心。」

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▲愛貓「木瓜」只有3隻腳，是陳芳語在街上救狗，不小心收編的。

陳芳語透露自己平日沒工作時常去當義工，到外面街上救狗，「木瓜」就是不小心救回家的。「我救的多是需要醫療的貓狗，例如木瓜疑被車撞傷，不能行走，我就把牠帶回家照顧。」她也爆料木瓜看似受傷不能走路，實際上牠會用後腳拖著行走，還走得挺快的，在家甚至還會追貓。

趁著跟熊爸面對面，陳芳語立即請教：「家裡有貓也有狗，平日相處愉快，沒有貓狗大作戰，只是一帶狗狗出門遛狗，牠們卻會在外面追貓。」她很不明白，為何狗狗在外面會追貓，在家卻不會？

▲陳芳語自認是狗派，本來怕貓，但現在家中養的11隻貓中，有6隻行動不便，每天都很忙碌。（圖／翻攝自陳芳語IG）

熊爸解答：「你能養那麼多狗狗貓貓，家裡地方一定很大，牠們不會為了環境、食物而爭奪，因此在家可以和平相處；但在外面，狗狗就會把貓貓當作是外來的，所以一定會追貓。」

熊爸分享朋友的個案，正如陳芳語一樣，家中的狗狗也愛在外面追貓，因此朋友也養了一隻貓，以為這樣家裡有貓了，狗狗就不會再追貓。「這就錯了，狗狗還是在外面追貓呀！」

事實上，陳芳語本身是狗派，小時候被抓受傷過，所以很怕貓。只是回台生活後開始做動物救援，接觸多了便不再害怕，現在家裡貓比狗多。她也說：「11隻貓裡有6隻行動不便，排尿有的要用尿袋，有的要每天幫牠們用擠的，有的用尿布，每天都很忙碌。」知道陳芳語養那麼多的貓狗，熊爸真心佩服。

▲陳芳語與大馬歌手黃明志合作的〈玻璃心〉，在YouTube觀看次數破7400萬。（圖／亞洲通文創提供）

陳芳語表示家裡動物很多，令她感到很幸福，她說：「自從養了貓狗後，我覺得自己變得很有耐性，每天一早起床照顧牠們的早餐，下班回來就幫忙牠們清潔大小便，我覺得現在自己變得超有耐性呢！」她透露每天貓貓都愛跟她一起睡，狗狗會找爸爸睡，更說以前媽媽很反對她撿貓狗回家，差點要把牠們丟出家門，她對此極為反彈：「你丟牠們，我也跟著去街上睡！」結果多年以後，陳媽媽也逐漸被女兒改變成愛狗貓之人，幫忙陳芳語一起照顧一大家子的狗貓。



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