袋鼠拍大合照主動擺「男團陣形」　C位秀肌肉還集體躺地擺姿勢

▲動物園的袋鼠們拍大合照，主動擺pose神似男團。（圖／翻攝自X／ひびき動物ワールド）

記者賈沐蓉／綜合報導

最近日本的響動物樂園(ひびき動物ワールド)的袋鼠拍了一張大合照，牠們集合後居然主動擺出酷似「韓國男團」的陣形，不但會躺地擺姿勢，在中間C位的袋鼠看起來也非常的霸氣，目前這張有趣的照片已經在X平台吸引了1300萬次的點閱。

根據動物園官方的X帳號，可以看到最中間的袋鼠直視鏡頭，精壯的身材配上牠的的眼神，顯得非常帥氣，而其他袋鼠或躺或站，以C位為中心擺出隊形，同樣也不忘擺出帥氣的姿勢，所有人組合起來就與男團的合照非常相似。園方也在推文中笑稱，自己當然知道袋鼠是群居動物，但「像偶像團體的還是很少見」。

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這張有趣的「袋鼠男團」合照也替廣大網友帶來許多歡樂，不少人紛紛在留言區評論「好厲害 ~」、「這是袋鼠戰隊」、「C位的看起來最強」甚至有網友利用修圖技術把袋鼠團放在紅地毯上，還留言表示「袋鼠內閣成立！」。

▲袋鼠：其實我們平時很悠閒啦，沒有要出道～（圖／翻攝自X／ひびき動物ワールド）