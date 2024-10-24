屠宰廠救出成為治療犬　加拿大男一次遛「38隻狗」創金氏世界紀錄

實習記者陳安榆／綜合報導

加拿大愛狗人士Mitchell Rudy打破金氏世界紀錄，他在南韓忠清北道的中源大學帶領著38隻健康又強壯的流浪狗一起參加挑戰，同時牽繩散步超過一公里，以超強的臂力寫下新紀錄。這些流浪毛孩大多是從狗肉屠宰場救出的小生命，Mitchell期望透過此舉，擴大社會對於收養毛小孩們的重視，給牠們一個溫暖的家。

▲一次遛38隻狗狗打破世界紀錄。（圖／翻攝自Facebook／Guinness World Records）



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Mitchell本身是加拿大慈善機構BONK的核心成員，主要是負責有關救援犬的福利，這次大型郊遊活動則是由韓國知名動保團體Korean K9 Rescue舉辦，此團體致力於救助流浪犬，培養牠們成為具有治療能力的狗狗，再將牠們送往海外送養。本次合作參加挑戰的狗狗都是K9從南韓各地救援出來的，包括屠宰場、高死亡率收容所等等危害小狗生命的地方，經過志工細心的調養、照顧後慢慢恢復健康，希望未來能在美國找到新家。

▲流浪狗狗成為治療犬。（圖／翻攝自Facebook／Guinness World Records）



K9的執行董事 Gina Kim-Sadiku在金氏世界紀錄採訪報導中提到，面對這次競賽並沒有足夠的時間練習，是透過平常有條理的訓練和耐心培養，建立厚實的基礎，狗狗才能在短時間內完成這麼多的工作和任務。Mitchell也在報導中表示，這些流浪狗們能成為治療犬是很不容易的，對於聽到牠們面臨的遭遇感到無比心疼，明明人類只需要付出一點愛，就能讓牠們擁有容身之處。

▲需要同時散步超過一公里。（圖／翻攝自Facebook／Guinness World Records）



吉尼斯官方在報導中也指出，南韓目前通過了一條有關禁止食用狗肉的法案，Mitchell此舉的目的在於促進浪浪的收養，希望能夠短時間內增加曝光度，於是選擇了這項活動。此次挑戰成功後，由金氏世界紀錄代表頒贈證書，並呼籲每條生命都值得一個完美的家。