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比熊犬睡覺「頭90度反折」　媽瞥一眼嚇醒確認有沒有呼吸　

比熊犬三月。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

▲三月的90度扭頭睡姿嚇翻媽媽。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

記者李依融／採訪報導

萬聖節即將來臨，飼主謝心瑩是真的被自家比熊犬「三月」嚇了一大跳，只見三月明明是在睡覺，頭卻與身體「90度反折」，嚇得媽媽瞥見就瞬間清醒，趕緊確認毛孩還有沒有呼吸。

謝心瑩分享，這天她和三月一起入睡，醒來時卻看到愛犬的頭反轉了90度，呈現與身體極不協調的姿勢，彷彿是斷掉一樣，她當場被嚇得瞬間清醒，趕緊觀察寶貝的安危，過了幾秒看到肚子的起伏，才確認三月是在睡夢中，只不過這「高級瑜珈」的姿勢太不符合狗體工學，「我也不敢移動牠，讓牠繼續睡，後來牠有動一下調整睡姿。」

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比熊犬三月。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

▲三月其實是甜甜笑容的小可愛。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

謝心瑩表示，還沒滿1歲的三月有各式各樣的睡姿，但睡到「折成90度」還是第一次看到，幸好後續也沒有任何不適的感覺。媽媽笑說，三月沒有任何裝辦就自己完成了「萬聖節嚇人驚喜」，真的很有過節氣氛了。

比熊犬三月。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

▲三月是個帥弟弟，睡姿經常考驗媽媽的心臟。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

網友們看到三月的奇葩睡姿也瞠目結舌，「我也會被嚇死」、「我還在看另一隻比熊在哪裡、怎麼組合的，原來從頭到尾只有一隻！」、「這瑜珈技術太高超了」、「這樣不會落枕嗎？」、「孩子你不痛嗎？為什麼我光看就覺得脖子痛痛的」。

比熊犬三月。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

▲三月很喜歡出去玩。（圖／IG@moonbao__bichon提供）

關鍵字： 萬聖節比熊犬狗睡姿

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