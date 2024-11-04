ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奴才喊摸摸！黑貓趴著假裝沒聽到　看到肉泥馬上靠近貼貼

實習記者陳安榆／綜合報導

萌萌是一隻黑色的貓咪，非常黏人愛撒嬌，但有時候也會懶洋洋的不想營業，這天媽媽呼喚來摸摸，牠不只假裝沒聽到還一臉傲嬌，待在原地不想動，結果一看到肉泥出現，態度馬上180度大反轉，伸個懶腰就跑到主人身邊貼貼賣萌，果然在任何時候零食都是最管用的召喚道具。

▲（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

▲黑貓萌萌懶的理會媽媽，趴著不想動。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

[廣告]請繼續往下閱讀...

@___5.1m分享影片，這天她想要摸摸萌萌，結果主子完全無動於衷，趴在床上的表情十分不屑，她只好拿出肉泥誘惑，結果萌萌一看到零食立馬變臉，屁顛屁顛的快步過來撒嬌，彷彿在說「你知道的，我最愛媽媽了」。@___5.1m見到這一秒切換的態度哭笑不得，直呼「怎麼會有這麼現實的小貓」。

▲（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

▲萌萌很親人。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

飼主提到，萌萌很親人，不管對誰都能翻肚撒嬌，發現媽咪心情不好時會任由抱著靜靜陪伴。萌萌是流浪貓的小孩，從小個性很鮮明，互動率極高，脾氣不太好但是也很傲嬌。影片發布立刻引起許多剷屎官的共鳴，紛紛表示「太寫實了」、「會不會被寵壞」、「領了薪水才上班」，可愛的反應萌翻眾人。

▲（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

▲在媽媽心情不好時，萌萌都會乖乖地待在懷裡。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

關鍵字： 黑貓萌萌傲嬌肉泥可愛現實

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」

愛犬送寵物旅館突失蹤死亡　夫妻調監視器目睹「遭機車拖行凌虐」

颱風後滿地枝葉！寵物鹿開心「大吃把費」　平時咬不到現在隨便啃

網紅松鼠擁有50萬粉「被處死」！　萬人連署特赦沒用

虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

康芮吹來一隻龜！他想當寵物　網認出是保育類「柴棺龜」

奴才喊摸摸！黑貓趴著假裝沒聽到　看到肉泥馬上靠近貼貼

康芮重創台北市立動物園　2日「僅部分開放」均一票價50元

瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

路邊救可愛小貓回家發現「超好動又不親人」　竟是瀕危野生動物

板橋黑狗

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

本汪才是親生的！淘氣阿金想兜風「把弟弟擠飛」　竄位成功露賊笑

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

埔心牧場不當對待兔子

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

鸚鵡求輕推翻倒爽玩N次　還會滾圈！媽：牠自學的

埔心牧場不當對待兔子

奴才花3千組裝寵物護欄　無效！馬爾濟斯輕鬆穿過

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

男在家休息聽到嘶嘶聲　「沙發墊中竄出眼鏡蛇」恐怖畫面曝

上班不要私自餵食同事！　白袋鼠啃牧草一轉頭被兔豚叼走

侏儒抹香鯨寶寶擱淺淡水河掙扎亡　媽媽持續試著游上岸也受困

瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

奴才喊摸摸！黑貓趴著假裝沒聽到　看到肉泥馬上靠近貼貼

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

颱風後滿地枝葉！寵物鹿開心「大吃把費」　平時咬不到現在隨便啃

PLG職籃僅1人入選中華男籃　張承中：教練沒想兩聯盟的事

「恐龍的皮」認地球暖化難生存！　刻意「不吃生肉」：文明化了

禁慾1個月！他首尻噴射「咖啡色果凍」痛爆　泌尿醫吐原因

大學生「入住前一周」退租討押金！　房東無奈：該怎麼辦

陳柏豪奪下進步獎　向場邊淚喊：媽媽，你兒子做到了！

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

核戰72分鐘可奪走50億條命！美記者新書由《沙丘》導演改編電影

快訊／陳柏豪奪最佳進步獎　媽媽驚喜獻聲：那一吼被兒子帥到了！

新北打造女性友善城市　淡水女路4.0培育導覽人才

新北原民自住方案上路　烏來水源三通發布實施

寵物動物熱門新聞

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

寵物鹿吃把費　滿地枝葉隨便啃

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

虎牌以前真養過老虎　還上過雜誌

康芮吹來「柴棺龜」　差點被當寵物

黑貓懶得撒嬌　肉泥出現秒貼貼

康芮重創！台北動物園2日部分開放

烏賊媽抖觸鬚孵卵　寶寶誕生牠將逝

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

無懼強烈風雨！2柴興奮往公園衝

男在家休息聽到嘶嘶聲　「沙發墊竄出眼鏡蛇」

讀者迴響

熱門新聞

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

寵物鹿吃把費　滿地枝葉隨便啃

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

虎牌以前真養過老虎　還上過雜誌

康芮吹來「柴棺龜」　差點被當寵物

黑貓懶得撒嬌　肉泥出現秒貼貼

康芮重創！台北動物園2日部分開放

烏賊媽抖觸鬚孵卵　寶寶誕生牠將逝

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

無懼強烈風雨！2柴興奮往公園衝

男在家休息聽到嘶嘶聲　「沙發墊竄出眼鏡蛇」

侏儒抹香鯨母子擱淺淡水河掙扎

熱門寵物影片

更多
板橋黑狗

板橋黑狗

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

本汪才是親生的！淘氣阿金想兜風「把弟弟擠飛」　竄位成功露賊笑

本汪才是親生的！淘氣阿金想兜風「把弟弟擠飛」　竄位成功露賊笑

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面