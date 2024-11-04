奴才喊摸摸！黑貓趴著假裝沒聽到　看到肉泥馬上靠近貼貼

實習記者陳安榆／綜合報導

萌萌是一隻黑色的貓咪，非常黏人愛撒嬌，但有時候也會懶洋洋的不想營業，這天媽媽呼喚來摸摸，牠不只假裝沒聽到還一臉傲嬌，待在原地不想動，結果一看到肉泥出現，態度馬上180度大反轉，伸個懶腰就跑到主人身邊貼貼賣萌，果然在任何時候零食都是最管用的召喚道具。

▲黑貓萌萌懶的理會媽媽，趴著不想動。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）



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@___5.1m分享影片，這天她想要摸摸萌萌，結果主子完全無動於衷，趴在床上的表情十分不屑，她只好拿出肉泥誘惑，結果萌萌一看到零食立馬變臉，屁顛屁顛的快步過來撒嬌，彷彿在說「你知道的，我最愛媽媽了」。@___5.1m見到這一秒切換的態度哭笑不得，直呼「怎麼會有這麼現實的小貓」。

▲萌萌很親人。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）



飼主提到，萌萌很親人，不管對誰都能翻肚撒嬌，發現媽咪心情不好時會任由抱著靜靜陪伴。萌萌是流浪貓的小孩，從小個性很鮮明，互動率極高，脾氣不太好但是也很傲嬌。影片發布立刻引起許多剷屎官的共鳴，紛紛表示「太寫實了」、「會不會被寵壞」、「領了薪水才上班」，可愛的反應萌翻眾人。

▲在媽媽心情不好時，萌萌都會乖乖地待在懷裡。（圖／翻攝自IG／@___5.1m）