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新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

寵物小組／採訪報導

新北市新店區某社區別墅驚傳虐狗事件，有網友踢爆在康芮颱風來襲時，半夜聽見哀嚎聲，竟看見2隻狗狗被關在室外，庭院內被強風吹得凌亂。附近鄰居觀察也發現，毛孩似乎被斷糧，餓到只能吃排泄物和尿液。新北動保處目前已立案著手調查，要求該戶改善飼養方式，並主動與本處所聯繫。

 （11月5日 17:58更新報導）針對踢爆內容，飼主接受《ETtoday新聞雲》採訪強調，本身都有配合相關單位調查，也有放足夠飼料和飲用水在前後院子，當天都有開門，只是狗狗不想進門。

▲颱風天狗狗疑似遭虐。（圖／網友提供。）

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▲強颱康芮來襲，多名鄰居目睹狗狗被關在戶外淋雨。（圖／網友提供）

根據民眾爆料，原先室外狗屋被風吹倒，導致狗狗失去了避風雨的遮蔽物，由於雨勢的強烈，牠們害怕的不知道該怎麼辦，只能在午夜時哭嚎，並且可能多天無法進食，只能吃彼此的糞便維生。其鄰居回憶，在山陀兒颱風時也有見到狗狗在外的身影。

▲颱風天狗狗疑似遭虐。（圖／網友提供。）

▲狗狗捲縮在牆角。（圖／網友提供）

附近住戶表示，實在是不忍心看狗狗受苦，本想透過暫時安頓的方式，提供牠們能夠躲避的處所，結果遭拒絕，對方表示自己在庭院裝滿監視器，狗是私人財產，請大家不要無故擅闖、靠近，否則將採取法律途徑。住在周圍的居民看不下去，只好通報動保處，希望相關機關介入調查。

▲颱風天狗狗疑似遭虐。（圖／網友提供。）

▲狗狗面臨強烈風雨不知所措。（圖／網友提供）

新北市動保處回應，日前已前往該區稽查，若此案飼主未提供寵物安全的生存環境，動物因而生病，將依《動物保護法》第5條不當飼養處置。次依同法第30-1條規定，過失導致動物遭受傷害，但未達肢體嚴重殘缺、重要器官功能受傷或死亡的話，可以處以新台幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，並得按次處罰。

▲颱風天狗狗疑似遭虐。（圖／網友提供。）

▲強颱導致庭院設施東倒西歪。（圖／網友提供）

新北動保處表示，透過社區保全聯絡，致電並到戶按鈴，不過尚未得到回應。目前已經張貼查訪單，要求飼主改變飼養方式，盡快主動向本處聯繫。（18:15更新報導）經過動保處調查，確定屋主有1隻鬆獅犬、1隻邊境牧羊犬，1隻鴨、1隻鵝，3隻雞在後院，有提供遮雨棚、飼籠提供給寵物使用，並開後門供寵物自由進出，未免再生爭議，目前已將犬隻移至他處照護。

動保處指出，4日晚上有再次稽查，但飼主不在，不過確認動物已不在院子，將函請飼主改善飼養管理。今（5日）收到飼主回電，面臨鄰居不實指控，對方後續會提供住家監視畫面，俾利本處釐清案情。

飼主面對指控回應，颱風天都有將門打開，讓狗狗自由活動，但那一隻狗狗（指鬆獅犬）不想要進到家裡面，牠自己在颱風天想在外面睡覺。同時也提到，在前後院放足夠飼料和飲用水，供狗狗使用，並強調自己一直以來都有「配合詢問」。

關鍵字： 康芮颱風虐狗庭院戶外淋雨強風無助哀嚎新店

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