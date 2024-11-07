波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援　牠重拾貴族氣息找到家了

▲波斯貓小藍剛到動物之家時毛髮稀鬆打結、身體消瘦、口鼻有膿樣分泌物。（新北動保處提供）

圖文／鏡週刊

新北市動保處日前接獲民眾通報新店區寶橋路有隻藍色小貓，全身髒汙、口鼻流血、身體消瘦、虛弱無力行動不便倒臥路旁，動保處獲報後隨即派員前往將貓咪帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷治療，經獸醫師檢查，發現貓咪毛髮稀鬆打結、身體消瘦、口鼻有膿樣分泌物、右後腳有傷口，X光檢查無異常，經獸醫師及動保員悉心照護後目前已恢復健康，並在新店動物之家，由遠在新竹縣竹北市的賴小姐認養，取名小藍，有了幸福溫暖的家。

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▲小藍絕育手術後待甦醒。（新北動保處提供）

動保處獸醫師李建沛表示，這隻藍色波斯貓應該是長期流浪營養不良，導致身體消瘦虛弱無力，車禍後導致行動不便，所幸只有外傷經手術縫合後傷口已復原，至於呼吸道感染的問題，因波斯貓屬於臉型扁平類的貓，其天生頭顱內縮、鼻孔狹窄、舌頭肥厚及軟顎過長等身體特殊結構，常會發生感冒、鼻竇炎、氣喘、過敏及鼻氣管炎或卡里西等上呼吸道疾病，且麻醉時最好使用氣麻機比較安全，所幸認養人在了解這些細節後仍願意收養小藍，並承諾會細心照顧給他一個溫暖的家。

▲小藍經過志工洗澡理毛後體型變得圓潤。（新北動保處提供）

▲小藍待在溫暖小被窩。（新北動保處提供）

動保員黃素慧表示，小藍剛到動物之家時毛髮稀疏打結又乾又瘦，而且因為感冒鼻膿嚴重，整個臉髒髒的，所幸牠食欲不錯，每天給的食物及獸醫師特製的藥粉都會吃光光，再加上陳姓愛心志工每週的洗澡及理毛照顧，小藍體型變得圓潤，毛髮也長得又藍又亮，開始有波斯國貓的貴族氣息了，很高興牠有了一個幸福溫暖的家。



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