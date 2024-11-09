三花流浪幼貓超兇「防備值拉滿」　親訓收編過程公開變超愛撒嬌

實習記者陳安榆／綜合報導

善良的媽媽比死神先到！三花貓「魚鬆」年紀小小卻獨自流浪，山陀兒颱風將至的前幾天，牠瑟瑟發抖地躲在柱子下，幸運的是遇到超有耐心的善良貓奴，經過兩天的誘捕終於將牠拯救回家。魚鬆十分緊張，只要有人靠近就會嚇得攻擊，媽媽透過多天的親訓終於讓牠放下戒心，甚至主動靠近家人，迎接溫暖的懷抱。

▲流浪三花幼貓魚鬆在柱子下面被飼主發現。（圖／翻攝自Threads／@gi5ellenc）



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@gi5ellenc在Threads上分享，山陀兒颱風來襲前夕，她遇到一隻好小的三花幼貓，因為擔心浪浪受到颱風的襲擊，於是決定先將帶回家安頓，並取名為魚鬆。到家後的魚鬆只要發現人類靠近自己，就會不滿的哈氣和揮手攻擊，經過飼主長達10天耐心的親人訓練，貓貓終於完全放下警戒心，主動翻肚討摸摸。

▲魚鬆剛到家非常不安，處處警戒。（圖／翻攝自Threads／@gi5ellenc）

飼主在貼文中提到，當初在抓捕魚鬆的時候花了不少心力，因為是流浪過的毛孩，所以防備心都特別高。她在誘捕行動前減少餵食了一段時間，再將誘捕籠蓋上黑布並放進雞排，沿路放上小塊的雞肉誘導，她也強調人類一定要遠離那個區域，否則貓咪容易被嚇到轉移注意力。

▲魚鬆緊張到連肉泥在鼻子上都不敢舔。（圖／翻攝自Threads／@gi5ellenc）



▲魚鬆完全放下防備心，第一次接受人類的懷抱。（圖／翻攝自Threads／@gi5ellenc）

影片發佈後高達68萬次瀏覽，網友們紛紛稱讚「居然能將這麼兇的貓貓收編」、「他能遇見你真的很幸福」、「支持帶回家而不是隨意餵養，才不會導致流浪動物氾濫」。