曼赤肯小貓洗澡滿臉問號超冷靜　像在洗「布娃娃」無辜呆萌不敢動

實習記者陳安榆／綜合報導

樂基Loki是一隻兩歲的曼赤肯貓咪，在牠貓生之年第一次洗澡的時候，嚇得完全不敢動，也不敢掙扎，一臉問號的任由飼主在身上抹泡泡。只見牠眼神透露著疑惑，乖乖地任人擺弄，尤其第一次碰到水超級緊張，僵硬的模樣像是在洗布娃娃，無辜又冷靜的表情讓大家融化。

▲樂基洗澡超級冷靜。（圖／翻攝自IG／@locathemunchkin）



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IG@locathemunchkin常常分享家中貓咪的日常，在樂基剛回家時，飼主就幫牠紀錄第一次洗身體的影片，沒想到通常都會怕水的貓咪，居然在牠上沒有發生。樂基碰到水反而很冷靜地看著主人，一臉呆滯的表情不知道是太害怕了還是覺得享受，一聲不吭直到洗完澡，影片發出讓大家震驚，反應怎能如此平淡。

▲小時候的樂基超級呆萌。（圖／翻攝自IG／@locathemunchkin）



影片一發布立刻引起共鳴，高達2.8萬按讚，網友們紛紛評論「實在是太乖了」、「好想抱回家」、「也太像在洗蔬果了吧」、「以為要被當火鍋料了」、「嚇懵了」。樂基現在是成貓了，依舊還是保持著溫馴和可愛的性格。

▲現在的樂基睡覺會吐舌頭，飼主笑稱「誰沒有小時候可愛的時候，只是回不去」。（圖／翻攝自IG／@locathemunchkin）