年終大促最後加碼優惠！11／22~25台北世貿登場

圖、文 / 上聯國際展覽提供

▲「2024上聯台北國際寵物用品博覽會（冬季展）2024台北貓展」將於11月22日至11月25日以加勒比海盛會為主題，於台北世貿中心盛大登場。

今年末最受矚目的寵物用品盛會，「2024上聯台北國際寵物用品博覽會(冬季展)2024台北貓展」將於11月22日至11月25日於台北世貿中心盛大登場。本次展覽以「加勒比海」為主題，號召國內外人氣寵物用品品牌，包括：陪心寵糧、宏瑋寵物、毛孩時代、吹毛求吃、orijen歐睿健、ACANA、catit、野性魅力、HERO MAMA、Fika Go、AirBuggy、ZIWI 巔峰、now、特百滋 Tapazo、超凝小姐、臭味滾、法米納、貓本屋、赫緻、capucci Pet等一同共襄盛舉。寵物博覽會裡還有許多好康優惠如：銅板價商品最低9元起、魔幻千元園遊券，打造一個讓愛寵與主人共度愉快時光的獨特體驗！

寵物健康新趨勢！「Let's cate」Ｘ日本「AUREO」推出全新黑酵母貓咪罐頭

近年飼主越來越重視寵物的皮膚毛色、健康保健，許多寵物品牌也紛紛研發出令人心動的產品。例如「Let's cate」首次聯名日本「AUREO」推出全新黑酵母貓咪罐頭，黑酵母是一種獨特的微生物，富含β-葡聚糖等多種成分，能維持貓咪的免疫系統整體健康，專為維持貓咪免疫力而設計，原價一罐70元，展場特價65元，買五送一。

「宏瑋寵物」在寵物展推出新上市的機能營養保健肉泥，有葡萄糖、卵磷脂、魚油三種不同成分的包裝選擇，展場優惠2包99元。另外，首次參加寵物展的專業寵物機能保健品牌「Dingo 頂沛寵物保健」，祭出毛孩過敏口服液買一送一優惠（定價900元），含有3大天然舒緩成分（山竹、綠茶、草莓萃取物），並添加牛磺酸與維生素C，天然果香與高適口性，是毛孩的過敏救星，每日限量20組。

台灣寵物護膚領導品牌「歸毛家族」推出寵物肌膚救星「護膚噴液+精萃營養霜」組合，適合容易抓癢，很愛舔咬身體的毛孩，搶救毛孩皮膚！原價1,870元，展場特價1,399元。

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創新寵物清潔科技來襲 告別刷牙戰爭與異味困擾！

本次展覽帶來了多款創新寵物清潔產品，幫助毛孩主人輕鬆應對日常清潔挑戰。來自含韓國犬貓口腔護理領先品牌「Chika Pen & Chikagle」全新推出的「狗貓螺旋式牙膏」配備內建矽膠刷頭，將牙膏與牙刷二合一設計，專為抗拒牙刷的狗狗和貓咪打造，讓寵物刷牙不再是難題。

此外，寵物品牌界的除臭霸主「MiGo Pro毛當家」也帶來全台首款SNQ國家品質認證的「寵物草本除臭濃縮液」，採用獨家牛筋草精華配方，無論是作為噴霧清潔、添加到水氧機中，或是與拖地水混合使用，都能有效抗菌並從根源去除異味。

寵食補貨年末攻略 垂涎欲滴寵物年菜端上桌 一起過好年

作為年末最後一大寵物盛會，當然要有豐富的寵物年菜，「汪事如意」推出寵物日式年菜：「2025萌福年菜禮盒 六道料理16品」，內容物包括過年必備花朵造型好汪餃，內餡包有鮮蔬雞肉加上葉黃素殺菌蛋液，製成經典錦玉子，搭配厚切櫻桃鴨胸，是狗寶貝過年的美味享受，原價1,388元，展場特價1,188元，買1送2（送超質感六宮格日式餐盒、萌福酷冰袋，價值767元）。

▲精緻又萌到不行的寵物年菜，兼顧健康與品質的鮮食端上桌，跟毛孩一起享受年節氣氛。

此外，展會整理出本次最具競爭力的寵糧與優惠，讓消費者可以訂下戰略，鎖定年末補貨推薦。例如：「PB寵物商城」推出的「PB-168無榖貓糧」定價890元，特價買二送一；「驕傲貓」的「歐姆貓胖胖魚」寵糧，原價70元，展場價45元；「喜樂寵宴」推出的「法式頂級/鄉村田園 主食狗餐盒」原價1,320元，展場優惠830元；「蘇菲狗寵物精品」ZIWI巔峰風乾鮮肉糧，原價2,650元，展場特價1,990元；幾乎6折起的寵食限時優惠，呼籲毛爸媽要搶要快！另外還有「Pet's Need霈尼」1+1複合式除臭豆腐貓砂，展期限定原價199元，銅板價下殺只要88元，需要補貨貓砂的毛爸媽趕緊把握機會！

▲年末最後一檔「2024上聯台北國際寵物用品博覽會（冬季展）2024台北貓展」，預計會吸引眾多補貨、囤寵糧的人潮。

展會期間，還將舉辦一系列趣味活動與講座，包括：「尋寶探險寵糧趣」、「寵物溝通師x傾聽牠的心聲」，「中途兔寶找家」、「熊爸犬類行為訓練班」、「貓行為獸醫師Ｘ林子軒」、「日本和菓子寵物鮮食DIY」、「極速兔槽大會」、「龜心似箭」一串超精彩活動，想要看龜、兔賽跑的各位看官，也不要錯過此次寵物展特別規劃的趣味競賽。此外，寵物展最吸睛的「異世界兩棲爬蟲巡航」，揭開異寵的神秘面紗，感受異寵奇妙的外觀與習性，只在「2024上聯台北國際寵物用品博覽會(冬季展)2024台北貓展」，等著消費者前來探索。



2024上聯台北國際寵物用品博覽會（冬季展）2024台北貓展

展出地點：台北世貿 | 110台北市信義區信義路五段5號

展出日期：2024/11/22(五) 至 2024/11/25(一)

展出時間：10:00-18:00

主辦單位：上聯國際展覽有限公司

