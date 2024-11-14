黃金獵犬半夜肚子餓叼碗坐床頭緊盯　奴才臉上「被放飯盆」嚇醒

▲黃金獵犬Timi半夜肚子餓，叼飯盆緊盯媽媽睡覺。（圖／翻攝小紅書／Timi和三月）

實習記者陳安榆／綜合報導

大陸上海市普陀區黃金獵犬Timi半夜肚子餓想吃東西 ，於是叼著飯盆爬上飼主的床，靜靜地坐在床頭盯著媽媽。Timi看了一段時間後，覺得嘴巴酸酸的，就將咬著的碗鬆開，沒想到剛好落在媽媽臉上，成功將對方嚇醒，也獲得一頓罵，一臉無辜的表情讓飼主好氣又好笑。

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▲Timi直接把飯盆放媽媽臉上。（圖／翻攝小紅書／Timi和三月）

小紅書＠Timi和三月經常分享自己和黃金獵犬相處的日常，近日飼主發文「養狗的話：一定要關門」，原來是Timi屬於「易餓體質」食量非常大，如果睡前沒有餵飽，就會出現半夜被餓醒討食的情況。這次Timi直接叼著碗放在奴才臉上，媽媽回看監視器被驚醒的畫面逗樂，覺得好氣又好笑，提醒大家小心午夜討食的衝擊力。

▲「Timi和三月」經常在小紅書上分享可愛日常。（圖／翻攝小紅書／Timi和三月）

貼文發佈後高達11.9萬按讚，網友紛紛回應「狗狗餓到快開口說話了」、「寶寶真好，至少不是把碗丟在臉上」、「我家的黃金獵犬也常常盯著自己睡覺」、「別睡了看起來Timi真的很餓」，搞笑的畫面立刻引起同樣是飼養大型犬的家庭共鳴。