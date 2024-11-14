「N44」找到了！　鳥友鄭宗達連續2年尋獲黃偉哲野放傷癒黑面琵鷺

▲鳥友鄭宗達2024年尋獲市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺「N44」。（照片鳥友鄭宗達提供，記者林東良翻拍，下同）

記者林東良／台南報導

「哇！我再度找到台南市長黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑面琵鷺的其中1隻N44」，健康活潑的飛回南布袋濕地棲息覓食，鳥友鄭宗達相當興奮地電話通報台南市生態保育學會，告知他今年再度尋獲黃偉哲市長任內野放傷癒的18隻黑面琵鷺之1「N44」。

以【黑琵HAPPY、展翅翱翔】為主題的「2024黑面琵鷺保育季」，2024年再度啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的18隻黑面琵鷺，包括2020.2.26在學甲濕地野放編號T85；2021.01.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；2021.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21，111.12.28.七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，其中在學甲濕地野放編號T85已經回來3次，今年第5度發動尋找牠的行蹤。

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▲鳥友鄭宗達2023年尋獲市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺「N44」。（照片鳥友鄭宗達提供，記者林東良翻拍）

13日上午8時多，鳥友鄭宗達在嘉義縣南布袋7區的濕地拍攝黑面琵鷺棲息覓食，意外發現其中1隻有繫掛腳環「N44」的黑面琵鷺，相當振奮。台南市生態保育學會理事長邱仁武說，鳥友鄭宗達可以說是很棒的尋找黑面琵鷺達人，去年10月30日他在南布袋濕地找尋到市長黃偉哲2022年12月28日在七股頂山賞鳥亭野放的傷癒的7隻黑面琵鷺的其中1隻「N44」，昨天還是在南布袋濕地第2度發現牠，相當不容易，似乎與牠很有緣。