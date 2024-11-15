爸爸來接你了！罹癌飼主痊癒奔收容所　汪隔750天重逢衝懷裡撒嬌

記者李依融／綜合報導

加拿大安大略省一隻叫做米妮(Minnie)的大黃狗與飼主形影不離，然而飼主罹患癌症不得不將牠送到收容所，這讓飼主和米妮都心碎了。經過700多天治療，飼主的癌症終於痊癒，第一件事情就是到收容所接寶貝回家。

米妮跟爸爸感情非常好，每天都一起散步一起生活，然而爸爸被診斷罹患罕見癌症，隨著病情惡化，不得不做出心碎的決定，只好將米妮送到收容所Humane Society of Greater Niagara。爸爸開始艱辛的治療，每天都想念著愛犬，靠著皮夾裡的狗牌給自己力量，也曾偷偷到收容所遠遠看寶貝一眼。同時在收容所的米妮也面臨著困境，來訪著一個個走過牠的欄舍，牠經歷了一次送養失敗，爾後再也卻沒有人為牠駐足。

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▲米妮2022年被送進收容所，中間經歷過一次送養失敗。（圖／翻攝自Humane Society of Greater Niagara）



▲米妮在收容所度過寒暑，而爸爸每天都很想念牠。（圖／翻攝自Humane Society of Greater Niagara）

750天過去了，米妮仍待在收容所，但爸爸終於盼到好消息，癌症痊癒了！爸爸心中第一個想法就是「米妮還在嗎？」，趕緊上收容所網站，看到米妮出現在螢幕上時，眼淚忍不住奪眶而出。

▲爸爸病癒後第一件事就是想接米妮回家。（圖／翻攝自Humane Society of Greater Niagara）

爸爸終於來到收容所，他俯下身喊著寶貝，米妮立刻認出是爸爸，開心地衝到懷裡又抱又舔，用全身都無法表現有多想念，這個重逢畫面也讓現場的人感動不已。收容所表示，「非常開心米妮回家了，回到爸爸身邊，這次的回家真是太棒了，這是一份永不放棄的愛。」

▲米妮第一時間衝進爸爸懷裡。（圖／翻攝自Humane Society of Greater Niagara）