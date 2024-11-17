臘腸狗堅持用餐旁放玩偶　每頓都帶不同娃娃一起「好朋友也要吃」

▲Lunon堅持要帶娃娃一起用餐。（圖／翻攝自IG／@calme.di）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本有一隻7歲的臘腸狗「Lunon」，牠在準備要吃飯時，總喜歡叼著一隻娃娃跑過來，並放在餐碗旁邊陪自己一起吃，就像是在說「我們都是好朋友，要一起吃好吃的！」，可愛的牠擁有自己的堅持，每一天都會邀請不同好朋友共同用餐，可愛的模樣讓不少人融化。

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▲每天的玩偶都不一樣。（圖／翻攝自IG／@calme.di）



IG@calme.di紀錄著兩隻臘腸狗的日常，分別是黃臘腸「Lunon」和紅臘腸「Calme」，其中Lunon最愛在吃飯時間帶著心愛的玩偶們陪牠，分享自己的喜悅，而且都是把娃娃們的臉直接塞進飼料碗裡，彷彿在說「來吧！別客氣，今天我請客」。不論多大隻的玩具都要拖來，Calme有時在旁邊都會無言地盯著，搞笑的一幕在網路上爆紅。

▲Lunon有時連大娃娃都不放過，Calme看起來很無言。（圖／翻攝自IG／@calme.di）

影片發佈後高達277.1萬按讚，網友紛紛留言「太可愛了，擁有善良的心」、「腿好短拖得很吃力XD」、「硬要強制玩偶一起吃，實在太搞笑」，有儀式感的牠在社群媒體上收穫不少粉絲。