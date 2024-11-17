美人魚儒艮「張大嘴吃菜」超像吸塵器！　日本唯一一隻圈養成功　

▲「美人魚」原型儒艮一天要吃超級多水草。（圖／翻攝自IG／@omoideamigo_tobasui）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本三重縣鳥羽水族館飼養著一隻「美人魚」Serena，其原型為即將瀕臨絕種的儒艮，牠的乳頭接近腋下，喜愛將海草披在身上，乍看之下就像一隻美人魚。Serena是全日本唯一一隻培育成功的儒艮，外型像是海牛所以常常被認錯，雖然都是草食性，不過尾鰭可是大不相同，是目前世界上受國際保護的動物。

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▲儒艮外型與海牛類似，但頭部與尾鰭並不相同。（圖／翻攝自鳥羽水族館官網）



@omoideamigo_tobasui常在IG分享Serena的日常，遊客深受儒艮獨特的外型吸引，鳥羽水族館每天都要餵給大約30公斤的大葉藻，牠大口大口吃菜的樣子就像「吸塵器」超級療癒，牠也是第一隻成功被圈養超過12個月，且打破世界紀錄時長的儒艮。住在隔壁缸的海龜Tamekichi和牠感情也很好，前陣子互相拜訪了一下，還俏皮地一起背貼背玩耍，水族館也出了許多Serena的周邊，像是鑰匙圈等等。

網友紛紛在影片下留言「這是真實的生物嗎？」、「還以為是AI」、「食量好大居然是草食性」、「一定要去看看，太特別了」，一個種群未達到極危或瀕危標準，但是在未來一段時間後，其野生種群面臨絕滅的機率較高，就是易危物種，所以Serena真的是非常珍貴的存在。

▲全日本唯一一隻成功培育的儒艮「Serena」。（圖／翻攝自鳥羽水族館官網）



國立台灣博物館在官網發表文章，提到儒艮的體型一般約1.5～2.7公尺呈紡錘狀，牠和海牛最大的差別在於尾巴的形狀，海牛的尾部扁平略呈圓形，外觀有如大型的槳；而儒艮的尾巴則和鯨類近似，中央分岔。由於雌儒艮哺乳時用前肢擁抱幼體，頭和胸露出水面，猶如人在水游泳，就像人魚一樣，才會流傳著這種稱號。