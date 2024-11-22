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汪皺眉認出6個月未見爸爸「鑽懷撲跳」　百萬網友「眼睛濕濕的」

@moliday66 Daddy had to work overseas for 6 months and just came home. Would she remember him???#pitbull #pitbullsoftiktok #pitbulllove #fyp #dogs #cute #dogsoftiktok #foryoupage ♬ a thousand years - Christina Perri

記者李依融／綜合報導

13歲黑狗狗瓦倫蒂娜(Valentina)這天走出家門，疑惑地看著陌生人，然而越走越近感覺越來越熟悉，原來是6個月不見的爸爸，牠立刻鑽進懷裡搖著尾巴討抱抱，誰都能看出牠有多想念爸爸。許多網友看到瓦倫蒂娜的反應表示，「我怎麼看著看著就流淚了」。

Tiktok@moliday66分享一段影片，黑狗狗瓦倫蒂娜從家門走出來，踏著小心翼翼的步伐，皺著眉頭看著一名男子，但隨著腳步越來越近，牠的尾巴也慢慢搖起來，接著搖動的速度越來越快，牠發現這正是朝思暮想的爸爸！

狗狗發現屋外陌生人是爸爸，反應急變。（圖／翻攝自Tiktok@moliday66）

▲狗狗皺著眉頭，認不出家門外的「陌生人」。（圖／翻攝自Tiktok@moliday66）

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瓦倫蒂娜鑽進爸爸懷中，瞬間撲個滿懷給個大擁抱，還不斷激動地幫爸爸「洗臉」，與一開始謹慎的模樣截然不同。

Tiktok@moliday66表示，瓦倫蒂娜平常就最喜歡爸爸，但是爸爸必須到海外出差6個月，因此這段期間瓦倫蒂娜都沒有見到爸爸，或許是不敢相信朝思暮想的爸爸就出現在面前，一開始才會這麼小心翼翼的。

網友看到影片也被瓦倫蒂娜的反應感動，「忠心的狗狗總是讓我眼睛濕濕的」、「牠不敢相信牠的眼睛」、「狗狗的純真太珍貴了」、「我為什麼在哭」、「牠越不敢相信是爸爸，就越看出牠有多想爸爸」。

狗狗發現屋外陌生人是爸爸，反應急變。（圖／翻攝自Tiktok@moliday66）

▲瓦倫蒂娜塞進爸爸懷中瘋狂撒嬌。（圖／翻攝自Tiktok@moliday66）

關鍵字： 狗狗重逢狗感動

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