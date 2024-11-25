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手機連環通知「吉吉在吠叫」　媽看中華隊：抱歉是我在叫啦！

寵物攝影機提醒：吉吉在吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

▲Oprah不斷收到吠叫提醒，覺得有些好笑。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

記者李依融／採訪報導

網友Oprah分享，24日晚上手機傳來好幾則寵物攝影機的「吠叫提醒」，但是她完全沒空查看，原因是「我抱歉，一直叫的都是我啦！」。原來是她和家人看世界12強棒球賽的金牌戰，為中華隊歡呼尖叫太興奮，才會讓寵物攝影機誤會。

Oprah家中養了一隻吉娃娃「吉吉」，也特地裝了寵物監視器，了解愛犬在家時的情況。中華隊24日晚間與日本隊在金牌戰交手，許多台灣人緊盯螢幕，跟著賽況一起吶喊尖叫。Oprah分享手機螢幕畫面，球賽開始後她便一連收到好幾則通知「吉吉正在吠叫」，全是寵物攝影機傳來的，然而實際上吉吉本狗超淡定，是奴才們被刺激的賽況緊緊牽動著，忍不住激動投入。

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寵物攝影機提醒：吉吉在吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

▲一開始全家看球賽大叫，吉吉還嚇到，但現在已經很淡定了。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

Oprah笑說，吉吉在12強預賽開始的第一天還被全家的吶喊聲嚇到，但因為她本身是各大賽事的運動迷，包括F1、中華職棒、網球、桌球、羽球和NBA都看，「吉吉現在很淡定了，不斷冷眼看待奴才瘋狂的一切。」

Oprah看到中華隊在強敵日本隊手中奪下冠軍，睡了一覺仍久久無法平息激昂的情緒，一早又開始看比賽重播，這時吉吉似乎有點受夠了，半翻著肚肚想讓奴才好好陪玩。

寵物攝影機提醒：吉吉在吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

▲吉吉冷眼看爸爸媽媽看比賽，完全沒有吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

Oprah分享，她從國中開始看棒球，是25年的兄弟球迷，因此這次看到中華隊奇蹟般地奪冠，心中更是澎湃感動，「說真的，以前一直被笑進場看球是笨蛋、做戲、看球浪費電之類的，但我還是一直看到現在，一直相信他們就是台灣力量，也是最棒的球員，反正他們努力打球，我們球迷就是支持！」

寵物攝影機提醒：吉吉在吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

▲媽媽一早又在看金牌戰重播，吉吉等不及要出門散步啦！（圖／IG@fun_with_oprah提供）

Oprah也提到，老公在認識她之前也對棒球不感興趣，印象停留在「爸爸說都騙人的，看棒球浪費電」，但是老公逐漸被她感染，後來他們很常進球場，也當天往返台北台中衝洲際棒球場看球，看到球迷漸漸回來了，她也覺得很感動。
值得一提的是，家裡的吉娃娃「吉吉」其實是今年5月才收編的狗狗，吉吉一開始被繁殖場丟在工廠外，又經歷2次退養，因此非常膽小怕生。Oprah說，吉吉回家第一周非常害怕，沒有一天睡過2小時，「牠怕到連腳趾都碰不到，開抽屜都嚇到跳起來」。

寵物攝影機提醒：吉吉在吠叫。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

▲吉吉現在能安穩睡覺，對爸爸媽媽來說特別安慰。（圖／IG@fun_with_oprah提供）

經過Oprah耐心的照料與陪伴之下，吉吉在回家的第11天開始，每天要散步2次，還會撒嬌100次，每天吵著丟接玩具200次，而且終於安穩地睡過夜了，還學會在尿墊上廁所。Oprah表示，老公曾問她「有想過退養嗎？」，她說一次都沒有，再怎麼難都只是想給吉吉一個家，「讓牠用牠的方式習慣我們，即便牠喜歡我們的速度，跟我們期待的不同，但是歡迎吉吉回家。」

關鍵字： 中華隊12強寵物攝影機中華隊冠軍戰中華隊金牌

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