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從死神手中搶回愛犬　阿龐要陪阿福長長久久

阿龐（右）來找熊爸（左），分享他從死神手中搶回愛犬阿福（中）的故事。

▲阿龐（右）來找熊爸（左），分享他從死神手中搶回愛犬阿福（中）的故事。

圖文／鏡週刊

男星阿龐養了一隻標準型貴賓犬阿福，今年11歲的阿福小時候經歷過犬瘟，犬瘟死亡率高達9成，但阿龐沒放棄牠，把牠從死神手中搶回來，如今阿福長大了，個性穩定又乖巧，也不時跟著主人上節目，但2年前阿福因為胰臟瘤，也讓阿龐心疼不已，今天他帶著阿福來看熊爸，分享阿福的故事！

阿龐小時候家裡就有養狗，等他長大工作了，一直都很想再養，但是因為演藝工作可能長期不在家，深怕狗狗沒人照顧，所以打消念頭。十幾年前阿龐因為生病，發現人生其實很短暫，想做的事必須要做，而養狗就是他當下最想做的事。

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阿龐因為演藝工作可能長期不在家，原本抗拒養寵物。

▲阿龐因為演藝工作可能長期不在家，原本抗拒養寵物。

阿龐在阿福３個月大時就帶回家，隔天卻得知阿福染上犬瘟。

▲阿龐在阿福３個月大時就帶回家，隔天卻得知阿福染上犬瘟。

阿福從犬舍帶回家才三個月大，卻在第一天回家就發現不對勁，沒精神也呆呆的。阿龐說：「我立馬帶他去醫院，卻被檢驗出得了犬瘟，當下醫生表示犬瘟9成死亡，叫我把阿福安樂死。」

當下阿龐很傷心，但還是決定救阿福，他說：「才3個月大，牠也是一條生命，當下盡我能力幫助牠。」幸好，最後阿福撐過來了，阿龐跟醫生也覺得是一個奇蹟。

除了綜藝節目的通告，阿龐（右）也參與戲劇節目的演出。（台視提供）

▲除了綜藝節目的通告，阿龐（右）也參與戲劇節目的演出。（圖／台視提供）

熊爸說：「真的不容易，死亡率太高了，這證明阿福生命力很強，靠自己打贏這個仗，但是阿福有沒有後遺症？」阿龐表示：「真的很幸運，一切都很好，就是體型比較小，牙齒不太好。」

回想當時陪阿福撐過犬瘟的時期，阿龐為了讓阿福感受到愛，以及方便照顧，他直接在籠子旁陪睡，只要阿福稍有一點叫聲或是不舒服，他都第一時間去處理。他笑說打地舖好幾個月，直到牠脫離危險期後，幼犬期間也陪著在地上睡，再到大一點7個月左右，牠穩定了，他才回房間睡，後來牠也跟著他在房間睡。

撐過犬瘟，如今11歲的阿福，生活開心快樂，也陪著阿龐到處出遊。（翻攝自阿龐IG）

▲撐過犬瘟，如今11歲的阿福，生活開心快樂，也陪著阿龐到處出遊。（圖／翻攝自阿龐IG）

如今11歲的阿福，生活開心快樂，因為是標準型貴賓，活動力很強，上山下海出門去玩，阿龐也帶著牠，最常去露營，因為讓牠可以多點活動，當然也有其他朋友一同出遊。

阿福是一隻不愛交朋友的狗狗，但牠有固定的狗朋友，就是一起露營的好朋友們，面對其他以外的狗狗，阿福不喜歡接近。阿龐表示阿福平日都是自己在照顧，但出門工作就是家人幫忙照顧。阿福最愛阿嬤，阿嬤到睡覺時間，牠會在房門等待，提醒阿嬤去睡覺。

至於阿福2年前的胰臟瘤，開刀後一切正常，阿龐希望阿福身體健康，可以陪他長長久久。


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關鍵字： 鏡週刊熊爸阿龐

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