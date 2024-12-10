動物園鱷魚瘦成「皮包骨」！病懨懨趴地...園方解釋：腸胃炎所致

▲鱷魚瘦成「皮包骨」。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸廣州動物園占地面積42公頃，與北京、上海的動物園合稱三大動物園，園內有超過4500隻動物，近日有民眾前望參觀時，卻發現園內有條鱷魚瘦成「皮包骨」，背上脊椎清晰可見。對此，園方則回應是因感染腸胃炎所致，目前已在治療當中。

從網上瘋傳的影片中可看到，這隻鱷魚趴在地上看起來病懨懨，其背上脊椎清晰可見，已幾乎瘦成「皮包骨」，畫面一出，便馬上掀起討論，有人懷疑園方照顧不當。

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據陸媒報導，事實上該隻鱷魚已非第一次被人關注，在不同平台上有許多網友都於今年6月、7月、12月發布了關於這隻鱷魚的影片，有網友曾解釋，牠之所以骨瘦如柴，是因受到寄生蟲感染，並非受到了虐待。對此，12月8日廣州動物園的工作人員回應，該隻鱷魚是因腸胃炎較瘦，目前已在治療當中，園方會持續多加關注。

其實在2023年廣州動物園也因1隻瘦弱的華南虎在吃草而受到大眾關注，當時園方解釋，華南虎由於近親繁殖等原因，所以體型才偏瘦，會吃草則是為了要促進腸道蠕動。

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