ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

動物園鱷魚瘦成「皮包骨」！病懨懨趴地...園方解釋：腸胃炎所致

園內有條鱷魚竟瘦成「皮包骨」。（圖／翻攝畫面）

▲鱷魚瘦成「皮包骨」。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸廣州動物園占地面積42公頃，與北京、上海的動物園合稱三大動物園，園內有超過4500隻動物，近日有民眾前望參觀時，卻發現園內有條鱷魚瘦成「皮包骨」，背上脊椎清晰可見。對此，園方則回應是因感染腸胃炎所致，目前已在治療當中。

從網上瘋傳的影片中可看到，這隻鱷魚趴在地上看起來病懨懨，其背上脊椎清晰可見，已幾乎瘦成「皮包骨」，畫面一出，便馬上掀起討論，有人懷疑園方照顧不當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據陸媒報導，事實上該隻鱷魚已非第一次被人關注，在不同平台上有許多網友都於今年6月、7月、12月發布了關於這隻鱷魚的影片，有網友曾解釋，牠之所以骨瘦如柴，是因受到寄生蟲感染，並非受到了虐待。對此，12月8日廣州動物園的工作人員回應，該隻鱷魚是因腸胃炎較瘦，目前已在治療當中，園方會持續多加關注。

其實在2023年廣州動物園也因1隻瘦弱的華南虎在吃草而受到大眾關注，當時園方解釋，華南虎由於近親繁殖等原因，所以體型才偏瘦，會吃草則是為了要促進腸道蠕動。

延伸閱讀
21歲正妹跟男閨蜜抵泰失聯…父收百萬勒索簡訊　她人回來了
在大陸做手術「私密處成鋸齒狀」　她崩潰勸世：台灣醫療令人安心太多
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「戴珍珠耳環的貓咪」表情無辜神似名畫　高冷白貓回眸超有戲

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

黃嘴犀鳥闖入蟻丘「任由螞蟻爬滿全身」　專家曝：是在洗澡

動物園鱷魚瘦成「皮包骨」！病懨懨趴地...園方解釋：腸胃炎所致

米克斯到哪都披著藍色小被被　「超人裝扮」藏心疼原因

遛狗被問「是不是新養一隻」　歐告突大褪色！媽笑：可能太常洗澡

巨獸相爭！3公尺鱷魚沼澤中「叼巨大蟒蛇」游水　身形比牠大2倍

翹家發現街頭不好混　虎斑貓後悔「喵喵叫哀求」：馬麻讓我回家

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

「和50隻鯊魚共游」超夢幻　女網紅瞬間被狠咬腿留深紅血印

黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

封口費？汪爬桌偷吃肉肉　丟一塊給同伴：別出賣偶

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

家裡來了奶貓！依偎在狗狗懷裡踏踏睡覺　她笑：才3天就被當媽了

吉娃娃「跨界發展」擔任牧羊犬　衝向羊群牠們就乖乖移動

動物園鱷魚瘦成「皮包骨」！病懨懨趴地...園方解釋：腸胃炎所致

國際寵物美容競賽98國參賽　東森寵物美容師戴欐蘐榮獲亞軍！

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

遭陸反壟斷調查　輝達：「憑藉實力取勝」樂意回答任何問題

鸚鵡話太多鄰居快瘋了！警開罰2千　他打官司慘被法官打臉

大貓變身「屠龍手」！　尼克唐斯致勝三分彈24分15籃板滅暴龍

台中YouBike突破1億騎乘人次大關　創低碳歷史新頁

獨／台中警開假單弊案再擴大！檢調上午帶走13警另傳7人到案

爆柯文哲硬碟藏「8張鉅額支票」　律師曝2法律困境：羈押期最長5年

輝達遭中國反壟斷調查　經長：台商面臨嚴苛挑戰

長榮集團爭產爆發黑槍恐嚇案　老臣戴錦銓、鍾德美各獲賠30萬

新北投30年「吉野家」突宣告歇業　在地嘆：生意不好、入不敷出

小米「第2款電動車」YU7曝光！雙馬達、明年夏季上市瞄準Model Y

寵物動物熱門新聞

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

動物園鱷魚瘦成「皮包骨」　園方解釋：腸胃炎所致

汪到哪都披著小被被　藏心疼原因

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

和50隻鯊魚共游　女瞬間被狠咬留血印

3柯基奮等出門　看爸上廁所怒瞪

奴才展示喵皇炸毛抱枕　本尊氣炸

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖晃

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

讀者迴響

熱門新聞

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

動物園鱷魚瘦成「皮包骨」　園方解釋：腸胃炎所致

汪到哪都披著小被被　藏心疼原因

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

3m巨鱷叼巨大蟒蛇游水　身形比牠大2倍

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

和50隻鯊魚共游　女瞬間被狠咬留血印

3柯基奮等出門　看爸上廁所怒瞪

奴才展示喵皇炸毛抱枕　本尊氣炸

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖晃

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

吉娃娃當牧羊犬　羊群也乖乖聽話

熱門寵物影片

更多
黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面