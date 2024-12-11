他釣到「掛名牌黑鯛」傻眼！網全笑翻：是誰的畢業論文

▲男網友釣魚時，竟捕獲一條「有編號」的黑鯛。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

不少人的興趣是釣魚，除了接觸大自然有助放鬆身心外，與魚群拚搏的征服快感，更是讓人欲罷不能。大陸浙江省就有一名男網友分享，近日他去釣魚時，竟捕獲一條「掛名牌」的黑鯛，讓他疑惑這尾魚是否能食用？貼文曝光，網友紛紛笑回「你把別人的論文釣上來了！」

大陸一名男網友在社群平台以「釣到一條有編碼的魚」為題發文，透露自己近日前往浙江省台州市外海的大陳島享受釣魚樂，沒想到他將一尾黑鯛魚釣上岸後，才驚覺這條魚有「故事」。

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從男網友曬出的照片中可見，被釣上來的黑鯛魚，背鰭處掛著一張粉紅色的標籤，上面還寫著編號「浙海研C50」，讓他當場看傻眼，疑惑問道「這魚能吃嗎？」

PO文一出，立刻引起網友熱議，直呼「這魚還有代號！」「這是什麼情況」、「真的從來沒有看過魚身上有編碼呢，真是長見識了」、「是不是應該放生啊。」不過也有人打趣表示，這條魚應該是從研究室被放出來的，「看來，某個浙江海洋大學學生的畢業論文及研究沒了」、「曾經我有同學種了木瓜樹用於科研，被人一夜間全摘了，他坐在木瓜樹下大哭。」

對此，浙江省海洋水產研究所工作人員回應，這尾魚是他們「增殖放流」時所投放的魚苗，為的就是了解魚類的生長情況、回捕數量等，呼籲民眾若有捕撈到，可以透過標籤上的電話與他們聯繫，並妥善保存魚體，後續將派工作人員上門回收編碼魚，為了不讓捕撈者吃虧，也會給予獎勵。

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