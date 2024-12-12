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東森寵物來高雄寵物展啦！　免費獸醫諮詢還能領試吃包

高雄寵物展。（圖／東森寵物提供）

▲自然主義系列飼料提倡貼近自然的飲食方式，歡迎免費領試用包。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

南台灣最大規模的高雄寵物用品展12月13日（五）至16日（一）登場！活動位於高雄國際展覽館，首次開放南北兩館，展場規模再升級，一天逛不完！現場加入東森寵物LINE好友立即送超可愛的「奴才進貢袋（市價49元）」乙個，還有200元現金折價券。12月14日（六）、15日（日）邀請慈愛動物醫院專業獸醫現場舉辦寵物健康諮詢會，提供一對一的愛寵健康問題解答。

本次展會匯集眾多知名品牌推出超殺折扣優惠，提供多樣化的寵物食品、零食、保健品及周邊配件，還有破盤價限時特賣活動，一次購足毛孩所需，消費滿額再送精美好禮，數量有限，送完為止！

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高雄寵物展。（圖／東森寵物提供）

免費健康諮詢：東森寵物攤位S221見！

本次展覽，東森寵物攜旗下專業獸醫團隊，提供免費毛孩健康諮詢服務。12月14日（六）與15日（日），慈愛動物醫院鄭文欽醫師與尹曉霖醫師將親臨S區221攤位，為毛爸毛媽們一對一解答毛孩的健康疑難，提供最專業的健康建議。

高雄寵物展。（圖／東森寵物提供）

趣味互動&現場體驗

除了購物狂歡，展場還有寵糧試吃、1對1健康諮詢，及趣味競賽活動，讓毛孩們玩得盡興、吃得開心！

獨家優惠搶先看

現場推出成貓及高齡貓飼料買一送一 優惠外，還有滿額送200元現金折價券等多項好禮等您拿！另外榮獲國家品牌玉山獎肯定的漢方保健品-毛系列商品以「漢方保健」為核心理念，採用中草藥萃取的食補配方，深受華人甚至歐美地區的喜愛。在現場更是推出買一送一得超殺優惠，買就送7入體驗組。

更有北歐飲食概念的「自然主義」系列產品登場，提倡貼近自然的飲食方式，不僅對毛孩毛髮亮澤和皮膚健康有益，更讓他們吃得健康又安心。

高雄寵物展。（圖／東森寵物提供）

▲貓砂特價還加送貓砂桶。（圖／東森寵物提供）

⦁ 漢方保健毛系列保健品展場價享有買一送一的超殺折扣外，再送7入體驗組。
⦁ 益菌革命尿布墊 直接下殺4折，展場價8包僅需$1,599元（原價$3,850元），再送米你包一包(市價$ 250元)。
⦁ 卡爾活性碳貓砂7kg 3包組 展場特惠價$899元，還加送品牌貓砂桶，超值好禮現場撿便宜！

快來高雄國際展覽館一同感受年末最盛大的毛孩嘉年華，為您的毛孩挑選最適合的產品，度過一個充滿愛與快樂的週末吧！

活動資訊
時間：2024年12月13日（五）－16日（一）
地點：高雄國際展覽館
東森寵物攤位：S區221

高雄寵物展。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物推出超多品項，吃的用的或是保健品全都有，照顧毛孩健康與心情。（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物高雄寵物展慈愛動物醫院自然主義卡爾活性碳貓砂

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