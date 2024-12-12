臘腸狗泡澡怕「滅頂」努力伸長身體　卡在浴缸無奈臉：我太難了

▲臘腸狗Wabi泡澡有時會用身體撐著浴缸，怕沉下去。（圖／翻攝自IG／wabisabi_no_wabi）



實習記者陳安榆／綜合報導

誰都不能阻止想泡湯的心！日本2歲臘腸狗「Wabi（わび）」最喜歡做的事情就是泡澡，不過由於身體長四肢短，導致牠在泡湯的時候腳是懸空的，身體漂浮在水中，或許是怕「滅頂」，Wabi常常會用力的伸長身體，撐在浴缸裡「ㄍㄧㄥ」著，可愛的一幕莫名療癒。

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▲Wabi超喜歡泡澡，表情超享受。（圖／翻攝自IG／wabisabi_no_wabi）



IG@wabisabi_no_wabi時常分享臘腸狗洗澡的日常，獨特的泡澡姿勢超級呆萌。有時候Wabi喜歡漂在水上，讓身體浮在水面，享受的神情不難看出他是真的很愛泡水，有時卻會靠著自己的「身長優勢」卡在浴缸裡，讓人猜不透牠究竟怕不怕沉浸水中，不過看到牠開心的模樣，也讓飼主非常願意經常幫牠洗香香。

▲Wabi總愛擺出無奈表情。（圖／翻攝自IG／wabisabi_no_wabi）



發佈後的影片最高觀看量有高達965萬，網友們都非常喜歡這隻愛泡湯的毛孩，紛紛留言「像一根棍子」、「表情超可愛」、「在訓練腹肌嗎？」、「腿不夠，身體來湊」、「感覺又享受又痛苦」，搞笑的畫面引起強烈迴響，也讓Wabi收穫大批粉絲。