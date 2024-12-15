「臘腸水電工」在家偷拆水管得意炫耀　姐一臉傻眼靜靜看表演

▲可可把水管咬爛，奶茶一臉無言。（圖／網友@naicha_coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

住在台中市的1歲巧克力臘腸狗「可可」和6歲奶油臘腸「奶茶」個性天差地別。這天飼主在上班空閒時打開寵物監視器，沒想到發現沙發上有一截水管，回看才得知可可在工作陽台當「水電工」，居然把水管咬爆叼來玩，一旁剛睡醒的奶茶看到後一臉無言，感覺已經習慣妹妹的瘋狂。

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▲可可叼著水管，準備和姊姊炫耀。（圖／網友@naicha_coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主@naicha_coco分享，調皮的可可是家中的「拆家金牌王者」，什麼都能拆，咬斷過充電線、坐墊、電動沙發的充電線，尤其是衛生紙和濕紙巾，不論藏在哪都能被牠發現。奶茶則是「天使寶寶」，個性非常乖巧，總是靜靜的看著妹妹搗蛋。這次家人看錄影回放發現可可居然叼著一根長長的水管，得意地走到姐姐面前炫耀，奶茶則是一臉無言「你又在幹嘛」，好氣又好笑的畫面讓人無奈，可可真是太調皮。

▲被罵還躲起來，水管只剩一半。（圖／網友@naicha_coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發出後高達2.1萬次觀看數，網友紛紛留言「太狂了」、「到底為什麼想拆水管」、「奶茶：你真的是小屁孩」、「不去上班可惜了」、「我家最近剛好要裝修，請問要從哪聯絡可可？」、「奶茶超傻眼」、「很貼心，想幫媽媽裝潢」，爆笑行徑真的是太狂了。

▲可可把衛生紙和濕紙巾都翻出來，全都咬爛。（圖／網友@naicha_coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可可與奶茶兩姐妹感情很好。（圖／網友@naicha_coco提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）