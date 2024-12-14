比熊被貓親手帶大變成「狗狗貓」　最愛「貼貼」還會偷襲

▲福寶從小就和豬咪朝夕相處，感情超級好。（圖／翻攝自小紅書／是福福寶吖）



實習記者陳安榆／綜合報導

小狗的身軀，小貓的靈魂！大陸四川省比熊犬「福寶」從小和貓咪「豬咪」朝夕相處，結果福寶一舉一動都超像貓貓，可以說是「狗狗貓」，最喜歡的事情就是跟豬咪一起貼貼、打鬧嬉戲，完全不用擔心牠們會無聊，兩隻毛孩的感情好到讓飼主都覺得羨慕。

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▲在豬咪的耳濡目染下，福寶舉手投足就像是一隻貓貓。（圖／翻攝自小紅書／是福福寶吖）



小紅書網友「是福福寶吖」經常紀錄自家毛孩們的幸福日常。豬咪是家中的老大，後來福寶才被收編回家，還是小寶寶的狗狗學習能力非常強，在耳濡目染下也逐漸的模仿起貓貓的行事模式，例如像是「貓貓步」、「眨眼示好」，調皮的福寶常常想偷襲哥哥，卻被身手靈敏的豬咪輕鬆躲過，互相嬉戲的可愛模樣也讓牠們在網路上收獲一大批粉絲。

▲每天都要「貼貼」，豬咪超寵福寶。（圖／翻攝自小紅書／是福福寶吖）



影片發佈後引起許多網友共鳴，紛紛留言「狗模貓樣的」、「果然小朋友都愛模仿」、「跟誰學誰」、「牠應該覺得自己是隻貓」、「好純潔的感情，真是從小的好朋友」、「偷襲的動作學得那麼像，肯定沒少被貓貓扁」，聰明的福寶讓人懷疑，年紀再大點是不是就要造反了。