ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

工作犬療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙走出自我封閉

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文． 林承潔 圖．台灣犬隻教育訓練協會

你聽過工作犬嗎？除了我們較熟悉的導盲犬外，其實仍有其他身心障礙別的工作犬，由台灣犬隻教育訓練協會(以下簡稱「協會」)積極推動，讓身心障礙者與工作犬培訓及配對，目前致力讓工作犬成為他們融入社會、提升自理能力的橋樑，並已有一隻自閉症工作犬、一隻妥瑞症工作犬在線服役中，陪伴牠的使用者走入人群，以及三組訓練中的工作犬。在這樣的使命指引下，協會的努力不僅是訓練工作犬，還包括推動生命教育，幫助身心障礙者走出自我封閉、積極參與社會，增加未來自給自足的能力。

身心障礙工作犬的多元角色

身心障礙工作犬擁有多樣功能，協助身心障礙者完成許多日常生活中的挑戰，例如：幫助他們撿起掉落物品、提供行走引導、平衡支撐、舒緩情緒壓力、增強自信心、睡眠品質的改善等。而工作犬與使用者共同生活後，為了維持犬隻的身心理健康，須提供犬隻適度的肢體舒展活動，例如每天遛狗、不定期戶外活動，藉此幫助使用者養成良好生活習慣，促進身心發展，看似平凡的行為，實則大大提高使用者的生活品質和獨立生活能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據使用者的不同需求，工作犬會經過協會專業的訓練，為不同障礙別的身心障礙者提供支持。除了廣為人知的「導盲犬」，還包括：協助自閉症患者的「自閉症工作犬」、幫助肢體障礙者的「肢體障礙工作犬」，以及對情緒障礙者有幫助的「情緒支持犬」。

民眾若遇到執勤中的工作犬，通常會因為狗狗而想碰觸，但希望能保持旁觀者的角度，不主動碰觸以致不影響工作犬狀態，但若在外看到工作犬脫下背心，就代表目前工作犬是沒有在執勤的！也可以先獲得使用者同意再進行觸摸，避免突如其來的舉動產生誤會。

以冠岳的故事 展現工作犬的影響力

「是我自閉症，狗沒有啦！」這句話來自冠岳，一名自閉症患者。

在一次搭火車時，因為工作犬身上穿著「自閉症工作犬」的制服，路人驚嘆：「唉喲！狗也會得自閉症喔！」一次因誤解而發生的趣味對話，成為他突破心防的重要契機，也驗證了工作犬能成為他們重拾自信的關鍵夥伴。

冠岳回憶，起初他難以與人溝通，總是獨自在自己的世界裡。直到他與自閉症工作犬Lia相遇，Lia在他生活中的角色逐漸轉變為無聲的支持者，幫助他克服社交恐懼、舒緩焦慮，默默鼓舞了他與外界建立更多聯繫，甚至成為協會的「工作犬宣導講師」。

「原來我也是可以做到的，我沒有我想像的那麼差！」冠岳在一次演講後突然驚嘆。對許多身心障礙者來說，與外界互動是一個充滿挑戰的過程。自閉症、妥瑞症、情緒障礙等特殊需求常使他們在社會中感到孤立無援，使他們更趨於自我限縮。

身心障礙者工作犬的功能

1.生理(Physiology)：在專業工作犬的幫助下，會使因為人群以及環境壓力下，緊繃的身體肌肉獲得明顯放鬆以及舒緩。

2.心理(Psychology)：有了工作犬穩定的陪伴，心理上可獲得明顯的安定作用。

3.社交(Social contact)：使用者與工作犬走在路上，容易吸引友善人士主動親近，狗成為使用者及他人連結的最佳媒介。

4.能力提升(Ability)：有工作犬陪伴的身心障礙者，在壓力適度釋放及情緒穩定下，個人學習力明顯提升，挫折的耐受力也會增加。

5.表現提升(Performance)：關係和諧的人狗搭配會為身心障礙者帶來自信。

6.生活(Life)：工作犬成為身心障礙者生活中重要夥伴，讓身心障礙者具備較健康的身心及更充實的能力，進而可以獨立自主過生活。

先認識理解再認同

大多數人因為不理解而會對身心障礙者產生誤解，協會的運作除了能讓大眾更認識身心障礙者外，也較能明白他們在不同症狀中會表現出的病徵，而隨著協會的努力，未來會有更多的身心障礙者，能夠與工作犬共同走向更加明朗的明天。

希望更多人能夠加入支持協會的行列，為這些需要幫助的朋友帶來改變，目前協會也與一起夢想平台合作，發起募捐活動，若欲了解更多計畫並支持協會的持續運作，歡迎掃描QRcode關注募捐資訊，一同支持更多狗狗接受專業訓練，讓更多工作犬成為更聰明友善的夥伴。


▊圖說：自閉症工作犬Ceadar走訪活動現場與小朋友互動。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1270期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

關鍵字： 理財周刊工作犬

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

寒冬不捨街貓流浪　女好心讓小貓進屋「依偎娃娃睡覺」被可愛收編

奴才玩捉迷藏狂換位置　貴賓被嚇一跳氣噗噗：你耍賴！

貓奴夫婦去咖啡廳「偷擼貓」　接客貓一聞嚇到模糊掙脫

幼貓初見大貓「緊張開嗆」狂哈氣　奶兇可愛度暴表

狐獴裝忙「熱身」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈！

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

黑貓伸懶腰瞪大眼　表情崩壞瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

虎斑打翻優格被處以「洗乾淨之刑」　瞪大眼睛泡泡浴

阿金開心出遊「飛越護欄」從橋上墜落　網嚇到發毛：為什麼不牽繩

桃園遇「4層樓貴賓狗樹」他驚喜迴轉拍照　網讚超U路觀：在便便！

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

「肉身擋車」助浪貓過馬路　暖警護朕網讚：最佳示範

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人

【要被融化惹～】跟 #傑克羅素 玩擊掌遊戲　爸爸的心直接被擄獲了❤️

工作犬療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙走出自我封閉

奴才玩捉迷藏狂換位置　貴賓被嚇一跳氣噗噗：你耍賴！

黑貓伸懶腰瞪大眼　表情崩壞瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

狐獴裝忙「熱身」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈！

幼貓初見大貓「緊張開嗆」狂哈氣　奶兇可愛度暴表

虎航副機長失能「調查報告出爐」　運安會：紅眼班多衍生疲勞風險

Fed對川普沒信心　準備鷹式降息利率路徑也可能蛇行

速食店「跨年優惠」整理包！蛋撻免費送、咔啦雞柳條買1送1

陸敬民／炒股有輸有贏　投資置產與炒房客最大差異在哪

台北西湖站美食！隱藏版屋台日式關東煮　老饕必吃九層塔花枝丸

基隆轎車暴衝公車亭！女靠「這一根」保命　百萬保時捷慘挨撞

廣東粥店氣爆烈焰狂燒！瓦斯鋼瓶搬路中　緊急撲救畫面曝

「65歲免健保費」闖三讀！每年多噴350億　醫：老人才最有錢

想見佐佐木朗希一面　老虎送出資料等通知

NBA國王教頭「砲轟一哥」後遭開除　去年率隊重返睽違17年季後賽

寵物動物熱門新聞

女好心讓流浪貓進屋　「依偎娃娃睡覺」被收編

奴才躲門後耍賴　貴賓被嚇超生氣

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

奶貓初見大貓狂哈氣　奶兇太可愛

狐獴「裝忙」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈

貓陪泡澡　「以為奴才溺水」狂喵

黑貓伸懶腰表情崩壞　瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

虎斑打翻優格　被判「洗乾淨之刑」

出遊沒牽繩！狗開心跨護欄變跳橋

桃園巧遇「4層樓巨貴賓狗」在便便

犬心療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

20歲失明貓掉結冰池塘　2男破冰救援

讀者迴響

熱門新聞

女好心讓流浪貓進屋　「依偎娃娃睡覺」被收編

奴才躲門後耍賴　貴賓被嚇超生氣

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

奶貓初見大貓狂哈氣　奶兇太可愛

狐獴「裝忙」成功撸貓　曼赤肯一臉無奈

貓陪泡澡　「以為奴才溺水」狂喵

黑貓伸懶腰表情崩壞　瞬間變「把你阿嬤賣掉臉」

虎斑打翻優格　被判「洗乾淨之刑」

出遊沒牽繩！狗開心跨護欄變跳橋

桃園巧遇「4層樓巨貴賓狗」在便便

犬心療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙

狗媽媽甘願被菸燙換一小塊肉

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

20歲失明貓掉結冰池塘　2男破冰救援

媽終於買暖爐　原因曝光讓她心寒

熱門寵物影片

更多
胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

胖玳瑁貓陪奴才泡澡「以為人類溺水」　著急緊盯狂喵

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人

柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

床鋪被兩汪霸占沒得睡！　嬤出馬訓話幫阿金討公道

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面