工作犬療癒的溫暖陪伴　讓礙無礙走出自我封閉

文． 林承潔 圖．台灣犬隻教育訓練協會

你聽過工作犬嗎？除了我們較熟悉的導盲犬外，其實仍有其他身心障礙別的工作犬，由台灣犬隻教育訓練協會(以下簡稱「協會」)積極推動，讓身心障礙者與工作犬培訓及配對，目前致力讓工作犬成為他們融入社會、提升自理能力的橋樑，並已有一隻自閉症工作犬、一隻妥瑞症工作犬在線服役中，陪伴牠的使用者走入人群，以及三組訓練中的工作犬。在這樣的使命指引下，協會的努力不僅是訓練工作犬，還包括推動生命教育，幫助身心障礙者走出自我封閉、積極參與社會，增加未來自給自足的能力。

身心障礙工作犬的多元角色

身心障礙工作犬擁有多樣功能，協助身心障礙者完成許多日常生活中的挑戰，例如：幫助他們撿起掉落物品、提供行走引導、平衡支撐、舒緩情緒壓力、增強自信心、睡眠品質的改善等。而工作犬與使用者共同生活後，為了維持犬隻的身心理健康，須提供犬隻適度的肢體舒展活動，例如每天遛狗、不定期戶外活動，藉此幫助使用者養成良好生活習慣，促進身心發展，看似平凡的行為，實則大大提高使用者的生活品質和獨立生活能力。

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根據使用者的不同需求，工作犬會經過協會專業的訓練，為不同障礙別的身心障礙者提供支持。除了廣為人知的「導盲犬」，還包括：協助自閉症患者的「自閉症工作犬」、幫助肢體障礙者的「肢體障礙工作犬」，以及對情緒障礙者有幫助的「情緒支持犬」。

民眾若遇到執勤中的工作犬，通常會因為狗狗而想碰觸，但希望能保持旁觀者的角度，不主動碰觸以致不影響工作犬狀態，但若在外看到工作犬脫下背心，就代表目前工作犬是沒有在執勤的！也可以先獲得使用者同意再進行觸摸，避免突如其來的舉動產生誤會。

以冠岳的故事 展現工作犬的影響力

「是我自閉症，狗沒有啦！」這句話來自冠岳，一名自閉症患者。

在一次搭火車時，因為工作犬身上穿著「自閉症工作犬」的制服，路人驚嘆：「唉喲！狗也會得自閉症喔！」一次因誤解而發生的趣味對話，成為他突破心防的重要契機，也驗證了工作犬能成為他們重拾自信的關鍵夥伴。

冠岳回憶，起初他難以與人溝通，總是獨自在自己的世界裡。直到他與自閉症工作犬Lia相遇，Lia在他生活中的角色逐漸轉變為無聲的支持者，幫助他克服社交恐懼、舒緩焦慮，默默鼓舞了他與外界建立更多聯繫，甚至成為協會的「工作犬宣導講師」。

「原來我也是可以做到的，我沒有我想像的那麼差！」冠岳在一次演講後突然驚嘆。對許多身心障礙者來說，與外界互動是一個充滿挑戰的過程。自閉症、妥瑞症、情緒障礙等特殊需求常使他們在社會中感到孤立無援，使他們更趨於自我限縮。

身心障礙者工作犬的功能

1.生理(Physiology)：在專業工作犬的幫助下，會使因為人群以及環境壓力下，緊繃的身體肌肉獲得明顯放鬆以及舒緩。

2.心理(Psychology)：有了工作犬穩定的陪伴，心理上可獲得明顯的安定作用。

3.社交(Social contact)：使用者與工作犬走在路上，容易吸引友善人士主動親近，狗成為使用者及他人連結的最佳媒介。

4.能力提升(Ability)：有工作犬陪伴的身心障礙者，在壓力適度釋放及情緒穩定下，個人學習力明顯提升，挫折的耐受力也會增加。

5.表現提升(Performance)：關係和諧的人狗搭配會為身心障礙者帶來自信。

6.生活(Life)：工作犬成為身心障礙者生活中重要夥伴，讓身心障礙者具備較健康的身心及更充實的能力，進而可以獨立自主過生活。

先認識理解再認同

大多數人因為不理解而會對身心障礙者產生誤解，協會的運作除了能讓大眾更認識身心障礙者外，也較能明白他們在不同症狀中會表現出的病徵，而隨著協會的努力，未來會有更多的身心障礙者，能夠與工作犬共同走向更加明朗的明天。

希望更多人能夠加入支持協會的行列，為這些需要幫助的朋友帶來改變，目前協會也與一起夢想平台合作，發起募捐活動，若欲了解更多計畫並支持協會的持續運作，歡迎掃描QRcode關注募捐資訊，一同支持更多狗狗接受專業訓練，讓更多工作犬成為更聰明友善的夥伴。



▊圖說：自閉症工作犬Ceadar走訪活動現場與小朋友互動。

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