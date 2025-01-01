德國剛毛指示犬緊盯籠內小雞「快出來玩」　專心到連肉都不吃

▲King常常和雞一起玩，以為有新朋友，迫不及待一直搖尾巴。（圖／網友@ihsiu1224提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市2歲德國剛毛指示犬King去阿嬤家找雞玩，這天家中關了一籠小雞，好奇的King把臉湊近觀察，尾巴興奮的瘋狂甩動，不過這些「新生兒」容易受到驚嚇，所以需關籠飼養，飼主想拿肉肉轉移King的注意力，也無法撼動牠想玩的心，讓大家哭笑不得。

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▲King常常和雞一起玩，脾氣超好不會攻擊。（圖／網友@ihsiu1224提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主的阿嬤有養雞的習慣，不過不會殺雞，只會吃雞蛋，King回去時都會和大雞們一起玩，牠不會攻擊雞群，只會稍微逗弄，一起跑來跑去，有時還會跟大白火雞互嗆。雞舍共有約60隻雞，前陣子疑似被野生動物攻擊，短短兩三周內數量減少至只剩6隻，近期才又重新飼養培育，等長大後才會放置舍內散養。

▲阿嬤的雞舍附近生態豐富，曾有白鼻心跑進雞舍。（圖／網友@ihsiu1224提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發佈後4.7萬次瀏覽，網友紛紛留言「這個眼神應該是喜歡小動物」、「請問到底是想玩還是想吃？」、「尾巴搖得好開心，感覺真的很想玩」、「把自己當雞媽媽了」，搞笑的畫面全被記錄下來，引起不少迴響。

▲King只要放假就會回阿嬤家。（圖／網友@ihsiu1224提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）