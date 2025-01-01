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北市動物園收容5隻嬰猴　元旦亮相

▲▼嬰猴亮相。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

▲嬰猴亮相。（圖／Taipei Zoo 台北市立動物園）

文／中央社

台北市立動物園2023年協助收容5隻走私或非法飼養的嬰猴，園方表示，經過檢疫及審慎評估後，這5隻嬰猴將與習性及食性相近的粗尾侏儒狐猴混群，並從今天元旦起見客。

台北市立動物園發布新聞稿表示，經參與林業及自然保育署「保育類野生動物急救站及收容中心營運計畫」，2023年陸續收容5隻在機場查獲走私或非法飼養的雄性年輕嬰猴「凱米」「凱克」「凱亞」「凱芮」和「凱康」，經過檢疫確定沒有帶原傳染性疾病後，暫時居住在後場中。

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▲▼嬰猴亮相。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

動物園指出，照養團隊考量5隻動物的福祉，審慎評估後，決定讓嬰猴與同樣是夜行性，且體型、食性都相近的粗尾侏儒狐猴混群，今天元旦正式入住穿山甲館的夜行區。

動物園介紹，嬰猴是群居的夜行性樹棲靈長類動物，體長不含尾巴約13到15公分，體重約95到300公克，分布在非洲塞內加爾到索馬利亞一帶的森林和灌木叢地區。

▲▼嬰猴亮相。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

動物園指出，嬰猴在台灣是禁止飼養的動物，不法分子透過不人道的方式從野外捕捉並走私闖關，不僅容易造成動物傷亡，更可能散播傳染性疫病，請民眾拒絕購買來路不明的動物，且不棄養寵物、不餵食遊蕩動物，一同杜絕此亂象。

▲▼嬰猴亮相。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

關鍵字： 嬰猴

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