小奶喵「頭卡罐罐」無助趴路中發抖　斗六警及時救援助脫困

▲一隻小貓因頭部卡在罐頭中無法自行脫困，孤立無助地趴臥在路中央，兩名員警隨即下車伸出援手，迅速完成救援。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局溝垻派出所警員日前執行深夜巡邏勤務時，發現一隻小貓頭部卡在罐頭中，孤立無助地趴臥在路中央。兩名員警隨即下車伸出援手，迅速完成救援，成功協助小貓脫困，除了避免小貓受到車輛撞擊，也維護用路人交通安全。

警方說明，當晚執勤的副所長陳正豪與警員劉學融行經斗六市泰安路段時，注意到路中間有異物，靠近查看後發現是一隻小貓。小貓頭部被罐頭卡住，身體顫抖趴臥在馬路正中央，疑似受困時間過久而感到驚恐。由於小貓所處位置危險，且可能引發交通事故，陳正豪與劉學融立即上前協助其脫困。

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兩人將警車開啟警示燈，下車緩緩靠近小貓，發現小貓可能是把頭伸進罐頭時，由於太窄，導致頭部完全嵌入其中，無法自行脫困。考量到小貓可能因緊張而掙扎，導致進一步受傷，陳正豪採取穩定、溫和的方式固定小貓身體，同時輕聲安撫，減少其恐懼情緒，經過耐心處理成功將罐頭取下。

▲一隻小貓因頭部卡在罐頭中無法自行脫困，孤立無助地趴臥在路中央，兩名員警隨即下車伸出援手，迅速完成救援。（圖／記者王悉宇翻攝）

小貓脫困後在員警身旁稍作停留，隨後迅速跑回路旁草叢，返回自然環境，整個救援過程雖短暫，但員警的細心與即時反應有效避免了更大的危險。斗六分局長黃念生表示，救援動物作為不僅體現了警察服務社會的核心價值，也彰顯了其人文關懷的精神。

警方呼籲，民眾應妥善處理廢棄物，尤其是金屬罐頭等容易對動物造成傷害的物品，避免因動物誤食或受困而引發不必要的意外與傷害。並強調，未來將繼續秉持守護社會與生命的理念，確保執勤過程中不遺漏任何需要幫助的生命，並呼籲社會大眾攜手維護公共安全，共同創造和諧友善的生活環境。