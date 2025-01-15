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她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

小貓搭了共享汽車。（圖／翻攝畫面）

▲ 小貓搭了共享汽車。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

中國大陸有名女子近日上班急著搭車，就用叫車APP搭了共享汽車，一上車竟發現跟自己共乘的是隻小貓，且當她一上車時，竟馬上被司機警告別碰到小貓，「因為你們的身價落差可是高達十倍」，原因是貓咪的飼主給了司機人民幣100元（約新台幣400元）的車費，女子的車費則僅有人民幣10元（約新台幣40元）。

該名女子分享，她一上車就發現後座的乘客是隻小橘貓，當時小橘貓繫著安全帶，身上還裹著墨西哥捲樣式的毯子，影片中可看到，小貓好奇的看著剛上車的女子，不時東張西望，豈料女子下秒竟馬上被司機警告最好別碰到這隻小貓，「因為你們的身價落差可是高達十倍」，她在追問後才知道，貓咪的飼主為了讓貓咪共乘，竟出了100元的車費，女子的車費則只有10元。

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影片至今已吸引超過13萬人觀看，網友紛紛留言「人不如貓」、「這位司機真有愛」、「貓咪還有被綁上安全帶，司機還蠻貼心的」、「叫車共乘拚到一隻貓的機率很低欸」。

事實上，過去也有網友拼車拼到寵物，當時她遇到2隻幼犬，而飼主給2隻狗狗付的車費是人民幣200元（約新台幣878元），自己則只花了50元（約新台幣220元）。

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