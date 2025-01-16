水族館整修　翻車魚憂鬱竟因「沒遊客業績」病了！館方1招治癒

圖文／鏡週刊

日本山口縣下關地區的水族館「海響館」，自去年12月1日暫時關閉，進行全館整修，預計今年夏天重新開放。但奇怪的是，館內的大台柱「翻車魚」（又稱曼波魚）自閉館後，身體狀況每況愈下，後來館方找到主因，推測是翻車魚看不到遊客，因此心情糟透、過度憂鬱。

館方稱，當水族館關閉整修後，這隻翻車魚就出現身體不適的狀況，一開始以為牠感染疾病，或者是館內裝修的噪音，造成牠不舒服，因此採取了一些應急方法。但館方嘗試過後，發現一點效用都沒有，而且翻車魚的身體狀況持續變得糟糕。

後來就有工作人員脫口而出：「是不是看不到遊客，覺得寂寞了？」原先館方其他人員也覺得這種說法不可置信，但後來大家半信半疑，決定死馬當活馬醫，於是開始布置「有遊客的環境」，包括在水族箱玻璃上貼人臉像，掛上員工制服，讓翻車魚乍看像是有人來找牠玩。沒想到，館方隔天檢查翻車魚的身體狀況，發現牠奇蹟好轉。

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館方也稱，對於這條翻車魚「看到遊客就開心」的狀況，讓他們也感到很不可思議。館方表示，這條翻車魚本身個性具有強烈好奇心，只要看到有遊客來，就會馬上靠到玻璃前，和遊客互動，所以猜測可能真的是水族館突然暫停營業，讓牠難以接受，造成身體狀況不佳。現在館方都會定期製造「偽遊客」情景，讓翻車魚感到開心，也相信半年後重新開館，翻車魚會更開心。



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