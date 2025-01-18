侏儒河馬生力軍「湯包」加入！　初到外場「進水池開心游泳」

記者李依融／綜合報導

新加坡動物園Mandai Wildlife Group來到臺北市立動物園的雄性侏儒河馬Thabo，在為期各1個月的檢疫期與新居環境適應期後，將在1月19日和大家見面，園方透露，保育員幫Thabo取了一個中文名字叫「湯包」。

新加坡動物園的雄性侏儒河馬Thabo來臺，Thabo的名字在南非恩古尼語中意指「開心」與「愉悅」，命名者期待年輕的侏儒河馬為保育工作帶來希望與正能量，成為域外保育族群的生力軍！

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▲Thabo是隻2歲的年輕侏儒河馬。（圖／台北市立動物園提供）



這次Thabo的來台，是台北市立動物園與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）及美洲動物園暨水族館協會（AZA）的跨區域合作計畫，透過域外保育計畫確保瀕危物種能在專業照養與管理下維持安全族群。

Thabo2024年12月19日檢疫期滿後，移至非洲動物區的室內活動場，與其他「前輩」侏儒河馬們比鄰而居。起初隔壁的侏儒河馬「秋小侏」對頻頻努力示好的Thabo威嚇，而住在另一側的侏儒河馬「嬌秋」也發現了新鄰居的「菜鳥味」，常常發出吼叫來宣示地位。

▲Thabo從一開始膽怯，到後來慢慢敢接近「前輩」。（圖／台北市立動物園提供）

保育員表示，2歲的Thabo一開始被嚇得不敢靠近「前輩」的門邊，現在漸漸會主動隔欄靠近觀察前輩們的情緒。適逢Thabo在臺灣度過的第一個冬天，侏儒河馬的照養團隊發現牠的活動力稍微低了一點，所以將室內活動場所有的門窗都安裝擋風設施，以緩和牠適應臺灣冬天天氣的壓力。

照養團隊習慣喊Thabo為「湯包」，他們表示，「湯包在室內活動場的適應力頗佳，精神和食慾狀況優良，情緒與個性都非常穩定，和保育員的互動也都很好。」

▲Thabo第一次進外場水池，立刻就下水優游。（圖／台北市立動物園提供）

在確認Thabo已慢慢適應非洲動物區的生活後，照養團隊決定讓Thabo在農曆年前與大家正式見面！第一次進入戶外活動場的Thabo發現保育員放置的食物，便朝著食物直線前進，放鬆的大快朵頤，採食結束後進入戶外活動場的水池泡水，充滿活力地到處探索，面對水池玻璃外的遊客也毫不怯場。保育員還觀察到Thabo在吃飯抬頭咬碎食物時會微微瞇眼睛，看起來就像在享受食物，模樣十分可愛。

▲Thabo在農曆年前與遊客見面。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園提醒，來非洲動物區與Thabo見面時，切勿敲打水池玻璃、跨越護欄或使用閃光燈拍攝，也不要觸摸、餵食園內的動物（包含野生動物），一起維護動物們的健康。如果有任何緊急狀況或發現有民眾違反遊園規定，園區多處設有緊急電話，拿起話筒即可與服務中心聯絡，亦可洽詢各賣店或現場工作人員協助通報。