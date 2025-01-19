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健康一體·國際連結：2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場

圖、文／亞洲動物臨床醫學論壇委員會提供

2025年1月17日下午1時至5時30分，由亞洲動物臨床醫學論壇委員會（FAAP）主辦的「健康一體（One Health）論壇」，將於國立中興大學獸醫學院診斷中心地下室盛大舉行。本次論壇聚焦於跨領域的健康議題，結合產、官、學、研專業力量，展現臺灣獸醫界在健康一體領域的卓越成就與國際化視野。

▲▼2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場。（圖／業者提供）

▲亞洲動物臨床醫學論壇委員會（FAAP）主辦「健康一體（One Health）論壇」於國立中興大學獸醫學院診斷中心盛大舉行。

本次論壇涵蓋多場精彩演講與討論，專注於全球狂犬病防疫、寵物食品安全法規等重要議題，內容豐富且具國際視野。

論壇由農業部杜文珍常務次長主持開幕致詞，揭開了論壇序幕。隨後，動植物防疫檢疫署的林念農組長分享了全球狂犬病防疫的策略及臺灣獸醫師的貢獻，讓與會者深入了解防疫工作的國內外情況。此外，農業部動物保護司江文全司長針對寵物食品安全相關法規進行精闢剖析，探討食品安全對於寵物產業的重要影響。

論壇還邀請了臺灣大學兼任教授劉振軒博士，深入探討臨床獸醫師在人畜共通傳染病防治中的角色，闡述獸醫專業對於公共衛生的貢獻。與會的重量級嘉賓包括中興大學副校長周濟眾教授、前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理醫官謝文儒醫師，以及FAAP理事長翁寶國獸醫師等，三位專家共同參與論壇討論，彰顯論壇的專業深度。

2025年被譽為「台灣小動物獸醫師開創新局之年」

FAAP作為由台灣中生代臨床獸醫師組成的專業組織，長期致力於推動獸醫專業的國際化與發展。核心成員涵蓋雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國、台中佳群動物醫院院長陳光輝等多位業界領袖，展現了台灣獸醫界的卓越影響力。

本次論壇不僅是業界的交流平台，更是台灣獸醫界邁向國際的重要里程碑。論壇的成功舉辦將有助於進一步促進台灣在全球獸醫領域的專業合作，推動「健康一體」的生態圈建立，展現台灣在獸醫領域的專業貢獻。

臺灣獸醫界在經濟動物防疫方面多年來付出了卓越努力，結合產、官、學、研多方合作，成果顯著。在2025年1月6日舉行的「獸醫師節慶祝大會」上，賴清德總統、行政院長卓榮泰及農業部部長親自出席，對獸醫界的貢獻表達高度肯定與嘉勉。

▲▼2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場。（圖／業者提供）

▲農業部動物保護司宣布推動寵物產業法制化。

本土產業亦紛紛加入推動健康一體

在此論壇中，台灣動物藥廠永鴻國際生技董事長鍾威凱也作為產業推動「健康一體」的先驅，他的公司延續了永信集團的精神，秉持著照顧人類健康的經驗，傳承延續於照顧動物健康及環境友善的理念，為論壇添加了重要的產業視角。

論壇還強調台灣在獸醫領域的多方合作，並表達了對獸醫師的貢獻的高度肯定，期望透過這次論壇建立一個跨國的專業交流平台，以拓展小動物獸醫的國際影響力。

論壇為國內獸醫師、產業專家與學者提供深入了解臺灣獸醫界亮點的機會。論壇不僅展示臺灣在健康一體領域的專業貢獻，更希望透過國際合作，將臺灣獸醫師的學術與臨床專業影響力推向全球。

▲▼2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場。（圖／業者提供）

▲台灣動物藥廠董事長鍾威凱，現場分享產業經驗。

關鍵字： 亞洲動物臨床醫學論壇FAAP中興大學永鴻國際生技

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