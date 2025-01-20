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流浪狗媽媽叼「凍僵幼犬」到獸醫院　醫生「測微弱心跳」急搶救

記者李依融／綜合報導

土耳其一隻流浪狗媽媽叼著毫無生息的寶寶來到獸醫院，獸醫形容當時寶寶「身體跟冰塊一樣冷」，原本以為救不活了，但仔細一聽寶寶還有心跳，急救後恢復了活力。獸醫被狗媽媽的母性深深感動，將監視器拍下的過程分享上網，這段影片5天就得到55.7萬讚。

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲狗媽媽將一動也不動的寶寶叼到獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

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這個故事發生在13日，一隻流浪狗媽媽帶著毫無動靜的幼犬來到動物醫院Beylikduzu Alfa Veteriner，從監視器畫面中能看到，狗媽媽淋著雨，步伐相當焦急地走進獸醫院，意志堅定地想請醫生幫忙救救孩子。獸醫師一開始看到頓時有些困惑，但很快便開始採取行動，獸醫師表示，「小狗已經沒有知覺，身體跟冰塊一樣冷，用聽診器聽不到心跳，我們擔心可能難以救治了。」

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲獸醫形容小狗一開始「冷得跟冰塊一樣」。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

後來獸醫用精密探針測得小狗非常微弱的脈搏，獸醫團隊立刻燃起希望，決心要救活這隻小狗，所幸經過搶救與保暖護理後，小狗的生命跡象漸漸恢復，大家也對此感到喜悅不已。

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲獸醫緊急幫小狗回溫保暖。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲小幼犬被救活了！（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

後來獸醫團隊發現，這隻狗媽媽生了6隻寶寶，只有2隻倖存，當天叼來的是其中一隻寶寶，現在2隻寶寶與媽媽都在獸醫院接受照護，健康狀況也越來越好。網友們看到這段影片也深深被打動，「謝謝你們幫助了這家人」、「聰明的狗媽媽，知道要去找獸醫」、「這段影片好讓人感動，狗媽媽的行為與獸醫的果斷行動」、「看到寶寶們恢復健康，真的太好了！」。

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲倖存的2隻狗寶寶與媽媽團圓！（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

狗媽媽叼寶寶向獸醫院求救。（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

▲小傢伙們現在活力十足！（圖／翻攝自IG@beylikduzu_alfa_veteriner）

關鍵字： 寵物流浪狗獸醫狗靈性土耳其狗母愛

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