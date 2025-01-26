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柴山獼猴闖元亨寺搶供品　法師舉漆彈槍「碰碰」嚇阻

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記者李依融／綜合報導

高雄市柴山獼猴近日闖進元亨寺，讓法師拿出漆彈驅趕，Threads@sam._.tsai分享了這段影片，並說「有時佛理需要一點物理的輔助」。這段影片PO出1天就有2.4萬次轉發，而原PO也強調，「這不是娛樂話題，而是壽山猴群數量失控的真實困擾」。

影片中能看到，一名法師拿著漆彈站在陽台，一名婦人探頭說「喔！好幾隻耶！」，接著法師舉起漆彈，往獼猴入侵的方向擊發。據了解，原來最近元亨寺進行祭祀活動，備有不少供品，結果引來猴群來搶奪食物，而法師擊發的是空包彈，以大聲響來驅離猴子。

這段影片也引起網友們討論，「精通佛（槍）法的法師（射手）」、「現代佛教教化悟空的不是佛法，是槍法」、「請支援金箍咒」。原PO則表示，「希望這不是娛樂話題，而是壽山猴群數量失控的真實困擾，這只是嚇阻猴群的作用，並沒有實際傷害到牠們。」

柴山的獼猴因為經常被餵食，因此往往不怕人，農業局對此提醒「不接觸、不餵食、不干擾」，也務必將食物收好，避免手中拿著食物，切勿餵食野生動物，以減少野生動物與人發生衝突的機會。

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元亨寺法師漆彈驅猴。（圖／翻攝自Threads@sam._.tsai）

▲柴山獼猴欲闖入元亨寺搶供品。（圖／翻攝自Threads@sam._.tsai）

關鍵字： 柴山獼猴壽山獼猴元亨寺法師影片

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