寒流來襲紅毛猩猩「抱抱取暖」　動物園備薑粉、暖燈禦寒

▲紅毛猩猩抱抱取暖。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園除夕依例休園一天，然而恰巧寒流來襲，保育員也替動物準備各種禦寒措施，確保動物在寒冷天氣中也能溫暖過冬。

動物園調整冬季食材供應，並增加增加食物量及營養熱量，甚至在食物中添加薑粉，讓動物們吃了暖呼呼。此外，園內還設置了暖氣、照燈、麻布袋和乾草等保暖設備，讓動物們能夠舒適度過寒冬。

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▲紅毛猩猩運用乾草、麻布袋打造溫暖的窩。（圖／台北市立動物園提供）



▲動物園為動物們準備大量乾草。（圖／台北市立動物園提供）

保育員表示，獼猴們會相互擁抱取暖，紅毛猩猩、大猩猩和黑猩猩則將保育員提供的麻布袋當披風蓋在身上，或窩在電暖器出風口吹暖風。保育員也會在室內鋪上厚厚的乾草，讓動物們可以舒服地坐臥。

爬蟲動物需要特別保溫，無論戶外溫度多低，保育員都會儘量維持生態箱在攝氏30度左右，並提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等輔助熱源，讓烏龜、蜥蜴和蛇等在冬天也感到溫暖。

▲陸龜以保溫燈、保溫板等方式保暖。（圖／台北市立動物園提供）

考量動物們的需要，保育員會打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自由進出，因此如果找不到牠們的身影，很可能就是在室內休息。不過大貓熊和國王企鵝等擁有厚重油性皮毛和防水保暖羽毛，能夠輕鬆應對寒冷天氣，比較有機會與大家見面。

▲貓熊倒是很喜歡冷冷的天氣喔！（圖／台北市立動物園提供）