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20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

20歲老貓走失15年，最後與奴才一擁辭世。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

▲貓咪流浪到一戶人家後院，獲救後揭開身世之謎。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

記者李依融／綜合報導

法國一隻貓咪流浪到別人家後院，志工救援後戴去掃晶片，發現這隻貓咪叫做諾爾(Noel)，已經20歲了，更令人意外的是當初晶片登記的位置在距離10000公里以外的法屬波利尼亞群島。諾爾時隔15年與主人感動重逢，然而這是最後的擁抱，牠在幾個小時後離世了。

法國動物救援組織Association Of Free獲報救援這隻貓咪，掃晶片後發現貓咪名叫諾爾，已經是20歲高齡，而且登記的居住地是在10000公里外的法屬波利尼亞群島。救援組織會長克莉絲汀(Giulianotto Christine)立刻像FBI辦案一般，開始尋找貓咪的飼主，並在臉書發布消息，希望訊息能傳到飼主那裡。

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20歲老貓走失15年，最後與奴才一擁辭世。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

▲諾爾脾氣非常好，任人摸也不會生氣。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

20歲老貓走失15年，最後與奴才一擁辭世。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

▲諾爾乖巧地被洗澡。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

很快傳來好消息，諾爾的主人真的找到了！飼主說多年前他帶著諾爾搬到法國，2010年時諾爾失蹤了，當時他心碎地到處尋找、貼海報，卻遲遲沒有諾爾的下落，直到15年後才再次得到諾爾的消息。

20歲老貓走失15年，最後與奴才一擁辭世。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

▲諾爾時隔15年，終於再次依偎在主人懷中。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

飼主立刻驅車前往收容所，將愛貓抱在懷裡，而諾爾也依偎在主人懷中，場面非常感人，收容所志工表示，「看得出來，諾爾有認出主人。」然而令人遺憾的是，諾爾被發現時已經病重年老，與主人重逢後的幾個小時後，便安詳地離世了，大家不捨之餘，很慶幸最後的時間裡，諾爾是被深深愛著的。

20歲老貓走失15年，最後與奴才一擁辭世。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

▲諾爾與飼主重逢後幾小時便離世，雖然不知道這15年經歷了什麼，但最後的幾個小時牠能感受到滿滿的愛。（圖／翻攝自Ecole des Chat Libres Pertuisiens）

關鍵字： 貓咪流浪法國感人故事

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