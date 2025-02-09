萌寵的點心食堂！　寵物烘焙講師教「金錢蝦球」6步驟

▲節慶時期是家庭團聚的時刻，除了人類的美食之外，也可以為毛孩們準備特別的寵物點心。圖為柴犬陳財財、橘貓椪柑。（示意圖／網友提供）。

生活中心／綜合報導

節慶時期是家庭團聚的時刻，除了人類的美食之外，也可以為毛孩們準備特別的寵物點心。《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師），擁有超過12年養寵經驗，並擔任寵物烘焙講師，她特別分享了一道營養美味且名字討喜的自製點心「金錢蝦球」，不僅香噴噴又營養可口，還能讓寵物感受到主人的滿滿愛意！

身為寵物烘焙講師的劉羽諾提到，這道寵物專屬點心的靈感來自於傳統中菜「金錢蝦餅」，象徵財源滾滾、生意興隆。柔柔老師將這道經典料理改良為毛孩可食用的版本，採用新鮮蝦仁搭配雞肉、花椰菜、胡蘿蔔，並以南瓜粉與燕麥粉製成健康炸粉，不僅香氣十足，還兼顧美味與營養，讓毛孩們也能大快朵頤！

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▲▼《萌寵的點心食堂》作者劉羽諾（柔柔老師），她特別分享了一道營養美味且名字討喜的自製點心「金錢蝦球」。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）

蝦子富含蛋白質、維生素B12、Omega-3脂肪酸及抗氧化劑，有助於維持毛孩的皮毛健康並提升免疫力。搭配南瓜粉與燕麥粉製成的炸粉，不僅口感酥脆，還能降低油膩感，讓毛孩吃得開心又健康。此外，花椰菜富含維生素C，其含量甚至是檸檬的兩倍，可幫助增強毛孩的免疫系統，讓牠們迎接活力滿滿的新的一年！

在準備這道特別的節慶點心時，柔柔老師提醒飼主們，也要特別注意餵食方式。「金錢蝦球」雖然美味又營養，但畢竟是點心而非正餐，因此建議適量餵食，並分成小塊，避免毛孩一次攝取過量而造成消化負擔。

此外，蝦尾的部分務必先剝除，以免貓狗誤吞後引發不適或卡喉的風險。若一次無法食用完畢，剩餘的部分可存放於冰箱冷藏，保存期限約為兩天。當需要再次享用時，建議先退冰後，以160度的溫度回烤15至20分鐘，讓外皮恢復酥脆口感，毛孩們吃起來也會更加開心。

今年開始，不妨學著親手動手為家中的毛孩準備一道道充滿祝福的點心，讓牠們也能感受到家的溫暖。

▲《萌寵的點心食堂》即將於2月底上市。（圖／《萌寵的點心食堂》提供）