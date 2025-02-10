狗派劉爾金開了貓咖啡廳　熊爸登門直呼好療癒

▲來到劉爾金（左）貓咖啡廳「Cat Café MOCHA」，「我通常都是去狗Café的。」熊爸（右）說。

圖文／鏡週刊

藝人劉爾金去年11月在信義區開了一間以溫暖療癒著名的貓咖啡廳「Cat Café MOCHA」，整家店內共有17隻貓咪，在店內，貓咪們自由走動，客人可以摸貓但不能抱，劉爾金笑說不是人陪貓，是貓陪人。曾屬狗派的他，從大陸回台後，整個人變心了，不但成了貓奴，還開起貓咪咖啡廳，他指這是一段奇妙過程，而這回熊爸登門享受跟貓咪相處的空間，直呼心情特別療癒。

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▲「Cat Café MOCHA」裡的貓十分乖巧。

第一次到《Cat Café MOCHA》，熊爸感覺新奇又有趣，他說：「我都是去狗Café的。」店內的貓不會主動圍過來，貓咪們都十分乖巧，熊爸被劉爾金帶到店內參觀、點飲料後，兩人找了一個安靜的角落，聊了開設貓Café的緣由。

▲「Cat Café MOCHA」裡的設施與環境都是為貓貓們設計的，牠們隨時睡、吃、玩都可以。

熊爸好奇為何養狗的劉爾金會開貓Café？劉爾金指一切都是偶然，並說：「兩年前到日本朋友家作客，友人家裡有20多隻貓，當時朋友問我，有沒有機會開店，讓大家看到漂亮的貓咪？後來我去了日本的貓Café 參觀，從中發現了商機，經過聯絡後，雙方一拍即合，這間就是日本跟台灣合作的第一間貓Café。」

劉爾金透露，店內的所有貓咪都是從日本空運到台灣，每隻約莫在5至6個月大時就來台灣，所以對台灣已很適應。他說：「我開了這間店才發現，除了認識了更多人之外，每天被貓貓們圍著，感覺很幸福。」

熊爸提到，不少人認為貓Café裡的貓咪都是來上班，一定都很累，劉爾金隨即解釋：「不是的，你看我們的設施與環境都是為貓貓們設計的，牠們隨時睡、吃、玩都可以，這裡都是貓的世界，貓是陪伴著我們。」

▲劉爾金好一陣子在大陸發展，回台後開了間「Cat Café MOCHA」貓Café店。（圖／翻攝自劉爾金IG）

以往，劉爾金只養狗，但自從要開貓Café後，不斷去學習養貓的知識，除店裡的17隻貓咪外，家裡也有貓，已正式成了鏟屎官。

熊爸在店裡也嘗試訓練貓咪技巧，試試要牠們坐下、握手，在熊爸以零食的誘導下，貓貓們乖乖學會坐下、握手，熊爸笑說：「這是誘導，不算訓練。」來了貓Café後，可能有人會立即想養貓？對此，熊爸不建議：「貓咪都是從日本挑選來的，都被養得很乖，你當然會有了想養貓咪的念頭，但可不是每一隻貓都這麼乖，有些貓是會亂噴尿、抓家具，所以別看到這些貓就想養貓，先來貓Café看看就好。」

▲「Cat Café MOCHA」店裡有17隻貓，本來是狗派的劉爾金，現在家裡也養貓，正式成了鏟屎官。

熊爸對店內的貓咪狀態打滿分，因為貓貓們被整理的很乾淨，重要是貓貓們都很愛吃，看見零食就會衝過來，熊爸說：「愛吃等於沒焦慮，也可以安心的休息，所以在這牠們很開心。」



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