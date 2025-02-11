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比人還高！世界最高水牛在泰國　185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

3歲的水牛「金剛」身高185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。（翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲3歲的水牛「金剛」身高185公分，創下金氏世界紀錄。（翻攝自金氏世界紀錄官網）

圖文／鏡週刊

泰國呵叻府的一間農場裡一隻3歲的水牛「金剛」，從牛蹄到肩隆（肩膀隆起處）高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄，牠比一般水牛高出約50公分，雖然體型驚人，但牠卻是個溫柔的巨獸，最愛在池塘裡戲水、啃香蕉，還有與照顧牠的飼養員們玩耍。

根據金氏世界紀錄官網指出，金剛於2021年4月1日出生，農場主人本查倫（Suchart Booncharoen）一開始就注意到牠的驚人身高，因此以電影「金剛」命名。

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農場員工伍蒂（Cherpatt Wutti）表示，金剛從小就展現出異於常牛的高度，如今3歲的牠仍在持續成長。儘管身形巨大，牠卻像一隻調皮的大狗，喜歡與人親近，享受被人抓癢和奔跑的樂趣，性格溫順又討喜。

「金剛」比一般水牛高出約50公分，雖然體型驚人，但卻是個溫柔的巨獸。（翻攝自金氏世界紀錄官網）

▲「金剛」比一般水牛高出約50公分，雖然體型驚人，但卻是個溫柔的巨獸。（翻攝自金氏世界紀錄官網）

金剛每天清晨6點起床，然後就到池塘裡嬉戲，享受淋浴後再享用美味早餐，接著金剛會自由活動，直到大約下午5點30分，這時會洗第二次澡，然後享用晚餐，最後被安頓入睡。金剛一整天會消耗約35公斤的食物。

寧拉尼（Ninlanee）農場原為養馬場，後來轉型專注於水牛繁殖，金剛目前已成為場內的明星。水牛在泰國文化與歷史上占有重要地位，長期在農業與交通運輸中扮演關鍵角色。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。


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關鍵字： 水牛金剛鏡週刊

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