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動物也鬧元宵！海廢變「大湯圓」玩具　應景登場

保育員發揮創意把浮球結合繩結、水管等材料，成為大貓熊的益智玩具。（台北市立動物園提供）

▲保育員發揮創意把浮球結合繩結、水管等材料，成為大貓熊的益智玩具。（圖／台北市立動物園提供）

圖文／鏡週刊

台北市立動物園的保育員們在元宵節為園內動物準備了許多巨大的「湯圓玩具」。透過中華鯨豚協會與海洋保育署桃竹海洋保育站合作，藉由保育站站長及同仁蒐集自桃竹地區海邊的廢棄浮球，捐贈給台北市立動物園當作行為豐富化道具的材料，協助提升園內動物們的生活品質與福祉。

放回水上的浮球行為豐富化物件看起來更像湯圓。（台北市立動物園提供）

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▲放回水上的浮球行為豐富化物件看起來更像湯圓。（圖／台北市立動物園提供）

在海邊經常可見多種漁業廢棄物被海浪沖至岸上堆積，形成海邊難以處理的垃圾。此次撿拾的廢棄浮球，原本是連結漁網作為浮具，但是當漁網於海上損壞時，常常直接遭到丟棄於海上，漁網沉入海底成為海底垃圾，而浮球隨海浪漂流至岸邊成為海灘垃圾。這次作為動物行為豐富化的浮球，即是由海洋保育署桃竹海洋保育站同仁協助淨灘拾起的海洋廢棄物，經過保育站清理與動物園工作人員的改造後，搖身一變成為適合動物玩耍的創意玩具，不僅為動物帶來新鮮的刺激與互動，也讓環保理念融入保育工作。

保育員有時也在後場放置浮球給動物，像是大食蟻獸的浮球上會沾上氣味和食物提供感官刺激。（台北市立動物園提供）

▲保育員有時也在後場放置浮球給動物，像是大食蟻獸的浮球上會沾上氣味和食物提供感官刺激。（圖／台北市立動物園提供）

浮球本身的材質堅固、安全性高，經過清潔和修磨去掉尖銳物，依不同的物種需求後製加工，例如最簡單的是直接放在水中成為侏儒河馬的水上玩具，隨著侏儒河馬的水中運動翻滾玩耍；或者直接吊掛在樹上成為黑猩猩的「拳擊沙包」，又或者結合食物餵食器概念做成「漏食球」，在球面上穿洞之後放入食物讓動物可以推著走，食物會在動物推球的過程中不經意四處散落，可以增加動物們的覓食行為。

動物園保育員利用海洋保育署桃竹海洋保育站提供的海洋廢棄物浮球，改造成動物玩具。（台北市立動物園提供）

▲動物園保育員利用海洋保育署桃竹海洋保育站提供的海洋廢棄物浮球，改造成動物玩具。（圖／台北市立動物園提供）

浮球打洞後放入食物吊掛在樹上，讓手腳靈巧的蜘蛛猴們掏、撿、搖晃浮球來尋找食物。而做工更精細的保育員，還可以與其它材料結合，例如連結水管成為大貓熊的益智玩具。無論是吊掛在活動場或放置於地面、水面，圓滾滾的浮球在經過改造後，都能成為動物們好奇的新玩具，滿足動物的探索行為，並促進多樣化的行為展現，也對動物的身心健康帶來正面影響。

此次海廢浮球再利用轉變成為動物行豐玩具的合作，也希望能喚起大眾對環境保護、海洋汙染的重視，呼籲大眾減少一次性使用的物品，鼓勵自備餐具、環保購物袋，定期參與淨灘活動等，透過淨灘、回收海洋廢棄物這樣的實際體驗行動，可以降低因人類所產生的廢棄物為海洋生物及環境帶來的衝擊影響。輔以創意巧思，將海洋廢棄物變成藝術作品或製作成為動物行豐玩具，不僅為園內動物帶來新的生活樂趣，也為海洋廢棄物找到新的再利用機會。


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關鍵字： 鏡週刊動物園元宵節

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